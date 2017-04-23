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Жители Троицкого пользуются мостом, который может рухнуть в любую минуту
Фото очевидцев

Жители Троицкого пользуются мостом, который может рухнуть в любую минуту

Переправа через реку Вахрушевку построена больше 20 лет назад

Больше 20 лет жители Троицкого сокращают дорогу к своим домам по мосту, который может обрушиться в любую минуту. Как сообщают в редакцию astv.ru очевидцы, балки, которые держат переправу через реку Вахрушевку, давно сильно покосились, а в дорожном полотне моста красуются огромные щели и дыры. 

Пересечь мост решается не каждый. В основном им пользуются автомобилисты, так можно быстрее проехать с улицы Лермонтова через поля к домам в Троицком. Однако иногда там замечают и случайных прохожих, которые просто гуляют, либо идут пешком из Южно-Сахалинска. 

- Там человеку пройти страшно, а обычно ездят на автомобилях. Видимо бесстрашные люди, - отмечает очевидец. 

Независимый эксперт astv.ru подтвердил, что мост находится в аварийном состоянии. То, что он все еще стоит, можно назвать только чудом. Он действительно может рухнуть в любой момент. И хорошо если это произойдет тогда, когда на нем никого не будет - ни автомобилей, ни пешеходов. 

Галерея
Жители Троицкого пользуются мостом, который может рухнуть в любую минуту, Фото: 1
Жители Троицкого пользуются мостом, который может рухнуть в любую минуту, Фото: 2
Жители Троицкого пользуются мостом, который может рухнуть в любую минуту, Фото: 3
Жители Троицкого пользуются мостом, который может рухнуть в любую минуту, Фото: 4
Жители Троицкого пользуются мостом, который может рухнуть в любую минуту, Фото: 5
Жители Троицкого пользуются мостом, который может рухнуть в любую минуту, Фото: 6
Жители Троицкого пользуются мостом, который может рухнуть в любую минуту, Фото: 7
Жители Троицкого пользуются мостом, который может рухнуть в любую минуту, Фото: 8
Жители Троицкого пользуются мостом, который может рухнуть в любую минуту, Фото: 9
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Жители Троицкого пользуются мостом, который может рухнуть в любую минуту
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 12:33 +1
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Комментарии
Stalker-Baks
Написано сегодня, в 12:57
Независимый эксперт по мостам, а есть у нас такие? Здесь топливо то не могли проверить.
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+2
Сергей Михалев
Написано сегодня, в 13:32
стабильность
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+1
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