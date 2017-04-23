Жители Троицкого пользуются мостом, который может рухнуть в любую минуту

Фото очевидцев

Больше 20 лет жители Троицкого сокращают дорогу к своим домам по мосту, который может обрушиться в любую минуту. Как сообщают в редакцию astv.ru очевидцы, балки, которые держат переправу через реку Вахрушевку, давно сильно покосились, а в дорожном полотне моста красуются огромные щели и дыры.

Пересечь мост решается не каждый. В основном им пользуются автомобилисты, так можно быстрее проехать с улицы Лермонтова через поля к домам в Троицком. Однако иногда там замечают и случайных прохожих, которые просто гуляют, либо идут пешком из Южно-Сахалинска.

- Там человеку пройти страшно, а обычно ездят на автомобилях. Видимо бесстрашные люди, - отмечает очевидец.

Независимый эксперт astv.ru подтвердил, что мост находится в аварийном состоянии. То, что он все еще стоит, можно назвать только чудом. Он действительно может рухнуть в любой момент. И хорошо если это произойдет тогда, когда на нем никого не будет - ни автомобилей, ни пешеходов.