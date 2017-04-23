Пострадавших в аварии возле корейской церкви в Южно-Сахалинске увезла скорая

Фото и видео очевидцев

Один из автомобилей перевернулся на бок

Вчера вечером на перекрестке улиц Ленина и Репина, возле корейской церкви, в Южно-Сахалинске произошло ДТП. Один из автомобилей - внедорожник перевернулся на бок.

Есть пострадавшие. Очевидцы сообщают, что нескольких участников аварии с места ДТП увезла скорая.

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