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Пострадавших в аварии возле корейской церкви в Южно-Сахалинске увезла скорая
Фото и видео очевидцев

Пострадавших в аварии возле корейской церкви в Южно-Сахалинске увезла скорая

Один из автомобилей перевернулся на бок

Вчера вечером на перекрестке улиц Ленина и Репина, возле корейской церкви, в Южно-Сахалинске произошло ДТП. Один из автомобилей - внедорожник перевернулся на бок. 

Есть пострадавшие. Очевидцы сообщают, что нескольких участников аварии с места ДТП увезла скорая. 

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Пострадавших в аварии возле корейской церкви увезла скорая, Фото: 1
Пострадавших в аварии возле корейской церкви увезла скорая, Фото: 2
Пострадавших в аварии возле корейской церкви увезла скорая, Фото: 3
Пострадавших в аварии возле корейской церкви увезла скорая
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 09:05 0
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