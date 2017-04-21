Взрослые хоккеисты Сахалина выйдут на ледовую арену в борьбе за Кубок губернатора
Ближайшие матчи пройдут 29 и 30 апреля
Интереснейший матч состоится в рамках Кубка губернатора по хоккею среди взрослых команд. В воскресенье в ледовом комплексе «Арена Сити» сыграют «Северная Звезда» из Ноглик и СКА. Обе команды пока не потерпели ни одного поражения и являются основными претендентами на победу в турнире. Встреча между ними начнется в 12:15, сообщает пресс-служба ПСК «Сахалин».
Стоит отметить, что северяне за два выходных дня сыграют четыре игры. И наверстают отставание по количеству проведенных матчей.
Кубок губернатора Сахалинской области в ЛК «Арена Сити»:
29 апреля
- 11:45 Северная Звезда – Кристалл
- 17:45 Сахалин – Океан
- 19:15 Северная Звезда – Луговое
- 20:45 Фаворит – Кристалл
30 апреля
- 12:15 Северная Звезда – СКА
- 17:00 Северная Звезда – Звёздочка
- 18:45 Виктория (Виктория) – Луговое.
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