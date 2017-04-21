Взрослые хоккеисты Сахалина выйдут на ледовую арену в борьбе за Кубок губернатора

Интереснейший матч состоится в рамках Кубка губернатора по хоккею среди взрослых команд. В воскресенье в ледовом комплексе «Арена Сити» сыграют «Северная Звезда» из Ноглик и СКА. Обе команды пока не потерпели ни одного поражения и являются основными претендентами на победу в турнире. Встреча между ними начнется в 12:15, сообщает пресс-служба ПСК «Сахалин».

Стоит отметить, что северяне за два выходных дня сыграют четыре игры. И наверстают отставание по количеству проведенных матчей. Кубок губернатора Сахалинской области в ЛК «Арена Сити»: 29 апреля 11:45 Северная Звезда – Кристалл

17:45 Сахалин – Океан

19:15 Северная Звезда – Луговое

20:45 Фаворит – Кристалл 30 апреля 12:15 Северная Звезда – СКА

17:00 Северная Звезда – Звёздочка

18:45 Виктория (Виктория) – Луговое.