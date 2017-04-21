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Взрослые хоккеисты Сахалина выйдут на ледовую арену в борьбе за Кубок губернатора

Взрослые хоккеисты Сахалина выйдут на ледовую арену в борьбе за Кубок губернатора

Ближайшие матчи пройдут 29 и 30 апреля

Интереснейший матч состоится в рамках Кубка губернатора по хоккею среди взрослых команд. В воскресенье в ледовом комплексе «Арена Сити» сыграют «Северная Звезда» из Ноглик и СКА. Обе команды пока не потерпели ни одного поражения и являются основными претендентами на победу в турнире. Встреча между ними начнется в 12:15, сообщает пресс-служба ПСК «Сахалин».

Стоит отметить, что северяне за два выходных дня сыграют четыре игры. И наверстают отставание по количеству проведенных матчей.

Кубок губернатора Сахалинской области в ЛК «Арена Сити»:

29 апреля

  • 11:45 Северная Звезда – Кристалл
  • 17:45 Сахалин – Океан
  • 19:15 Северная Звезда – Луговое
  • 20:45 Фаворит – Кристалл

30 апреля

  • 12:15 Северная Звезда – СКА
  • 17:00 Северная Звезда – Звёздочка
  • 18:45 Виктория (Виктория) – Луговое.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:00 0
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