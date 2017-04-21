Стать гостем "Открытого микрофона" приглашают южносахалинцев

Сахалинцев приглашают принять участие в молодежной патриотической акции "Открытый микрофон", которая пройдет 29 апреля на площади Славы областного центра. Мероприятие пройдет в преддверии Дня Победы и будет посвящено предстоящему празднику.

Работа площадки будет построена в формате "открытого микрофона". Каждый желающий сможет прочитать стихотворение или исполнить патриотическую песню, рассказать о подвиге своих дедов и прадедов.

Каждый желающий сможет написать слова поздравления и пожелания для ветеранов Великой Отечественной войны. А активисты регионального Волонтерского центра раздадут всем гостям акции георгиевские ленты. В этот день планируется раздать около тысячи ленточек.

Время работы площадки с 12:00 до 15:00, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.