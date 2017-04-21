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Стать гостем "Открытого микрофона" приглашают южносахалинцев

Стать гостем "Открытого микрофона" приглашают южносахалинцев

Акция пройдет преддверии Дня Победы 29 апреля

Сахалинцев приглашают принять участие в молодежной патриотической акции "Открытый микрофон", которая пройдет 29 апреля на площади Славы областного центра. Мероприятие пройдет в преддверии Дня Победы и будет посвящено предстоящему празднику.

Работа площадки будет построена в формате "открытого микрофона". Каждый желающий сможет прочитать стихотворение или исполнить патриотическую песню, рассказать о подвиге своих дедов и прадедов.

Каждый желающий сможет написать слова поздравления и пожелания для ветеранов Великой Отечественной войны. А активисты регионального Волонтерского центра раздадут всем гостям акции георгиевские ленты. В этот день планируется раздать около тысячи ленточек.

Время работы площадки с 12:00 до 15:00, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:30 0
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Комментарии
VLадимир
Написано сегодня, в 17:54
Честно,если получится,приду и попробую прочитать любимое стихотворение своего любимого дедушки,воевавшего и на западном фронте,потом с японцами.Правда уже более 20 лет покинувшего этот мир,но его любимое стихотворение я помню.
Великолепное мероприятие.Это нужно очень.
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