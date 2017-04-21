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В Курильскую больницу приезжают медики из разных регионов страны

В Курильскую больницу приезжают медики из разных регионов страны

Обеспеченность врачами сейчас здесь составляет более 86 процентов

За последние годы в центральной районной больнице Курильска число врачей выросло почти в два раза.  Специалисты едут на Итуруп из разных регионов страны, обеспеченность врачами сейчас здесь составляет более 86 процентов, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

- Приехала из Крыма с семьёй - мужем и двумя маленькими детьми. Муж сначала побывал на Сахалине, работал на шельфовых проектах. Ему понравилось, начали рассматривать варианты по переезду. В итоге решили ехать на Итуруп, – вспоминает терапевт Лилия Котляревская. Она заведует амбулаторией в селе Рейдово, это одно из подразделений Курильской ЦРБ. - Нам выделили 3-х комнатную квартиру в новом доме.  Дали «подъёмные», детям помогли в сад устроиться. Муж тоже нашёл хорошую работу.

Новое здание для этой сельской амбулатории построили в 2014 году. Кроме терапевта, здесь ежедневно ведёт приём зубной врач. Марина Торопова практикует больше 12 лет. Раньше работала в селе Горячие Ключи и Курильске. Многие пациенты из других населённых пунктов и сейчас в Рейдово к ней приезжают.

- Просто привыкли ко мне, наверное, – отшучивается Марина Викторовна. На Итуруп она переехала с родителями, когда ей было три месяца. - У меня всё необходимое для работы есть. Современная стоматологическая установка, портативный рентген. Женщине, как на кухне, всегда хочется чего-то ещё. Но здесь всего достаточно.

В среднем в амбулатории принимают по 25 пациентов в день. Здесь есть процедурные, прививочная, лаборатория для общеклинических анализов, физиотерапевтический кабинет, дневной стационар. Каждый месяц в амбулатории ведут приём узкие специалисты из центральной районной больницы.

- Каждый четверг для специалистов ЦРБ выездной день, они ведут приём в одном из сёл. Оказывают консультативную помощь, проводят диспансеризацию. Всего на Итурупе три амбулатории, все укомплектованы участковыми-терапевтами и фельдшерами, – отметил главный врач Курильской центральной районной больницы Евгений Демянишин. - Сейчас у нас  по узким специалистам нет проблем в лечебном учреждении. Также в ЦРБ создана хорошая диагностическая база.

- Здесь в кабинете аппараты, с которыми мне на материке не приходилось работать. Так, что по оснащённости здесь лучше, – констатирует врач-офтальмолог Василий Петухов. В Курильск он приехал в августе прошлого года вместе с женой из республики Марий Эл. - Нам предоставили квартиру, ремонт хороший сделали. Планируем надолго остаться здесь.       

 

Диагностическая база Курильской ЦРБ обладает всем необходимым оборудованием. В больнице активно используются возможности телемедицины – в случае экстренной ситуации проводятся консультации  с ведущими специалистами из Южно-Сахалинска. При необходимости для обследования и лечения пациентов с Итурупа направляют в областные медицинские учреждения, в особо сложных случаях - в ведущие клиники страны.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:10 0
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Комментарии
Online
atm Online
Написано сегодня, в 18:55
Обидно, что специалистов завозим из других регионов и стран, своих вырастить не можем
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+1
Online
MASHUTA Online
Написано сегодня, в 19:04
Как все хорошо у нас!!!!!!!!! Лиза,а вы не в курсе что лекарства нет в больницах? Или вам губер заказал страничку????
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