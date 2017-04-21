Сахалинцев приглашают принять участие в велопробеге «Победы»

8 мая пройдет велопробег, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Колонна проедет из Корсакова в Южно-Сахалинск. Сбор участников начнется в 9.00 на площади Победы. Для велосипедистов будут организованы автобусы и грузовые автомобили, которые доставят спортсменов и их «железных коней» к месту старта.

В 9.30 участники направятся в Корсаков, где на центральной площади Ленина в 10.40 пройдет праздничная программа и в 10.50 состоится торжественная церемония открытия велопробега «Победы».

Старт будет дан в 11.00. Финишировать любители велосипедного спорта будут на площади Славы. Там же пройдет церемония возложения цветов к мемориалу погибших воинов при освобождении Сахалина и Курильских островов. Каждому участнику будут вручены сертификаты.

Заявку можно направить на адрес электронной почты: probeg@sakhalinbike.ru

К участию в велопробеге допускаются лица старше 18 лет. В заявке необходимо указать ФИО и дату рождения участника, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.