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Сахалинцев приглашают принять участие в велопробеге «Победы»

Сахалинцев приглашают принять участие в велопробеге «Победы»

Прием заявок начался

8 мая пройдет велопробег, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Колонна проедет из Корсакова в Южно-Сахалинск. Сбор участников начнется в 9.00 на площади Победы. Для велосипедистов будут организованы автобусы и грузовые автомобили, которые доставят спортсменов и их «железных коней» к месту старта.

В 9.30 участники направятся в Корсаков, где на центральной площади Ленина в 10.40 пройдет праздничная программа и в 10.50 состоится торжественная церемония открытия велопробега «Победы».

Старт будет дан в 11.00. Финишировать любители велосипедного спорта будут на площади Славы. Там же пройдет церемония возложения цветов к мемориалу погибших воинов при освобождении Сахалина и Курильских островов. Каждому участнику будут вручены сертификаты.

Заявку можно направить на адрес электронной почты: probeg@sakhalinbike.ru

К участию в велопробеге допускаются лица старше 18 лет. В заявке необходимо указать ФИО и дату рождения участника, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:24 +1
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Сахалинская областьЮжно-СахалинскКорсаков
Прочее
велопробег"Победа"велосипедвелосипедист
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Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 17:17
надо ехать
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+2
VLадимир
Написано сегодня, в 17:45
Reader, меня возмёшь?
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+4
Reader
Написано сегодня, в 18:23
VLадимир, ты зарегился?
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+1
VLадимир
Написано сегодня, в 18:27
Reader, заявку отправил.
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0
Еще 1 комментарий
Online
atm Online
Написано сегодня, в 17:32
А еще ежегодно 9 мая проводится марафон. Бегуны отправляются от села Пожарское, забегают к памятнику в с. Пятиречье, затем на Перевал к пушке и завершают свой пробег в сквере г. Холмска
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 17:48
Шлем незабываем
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+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 18:27
Поеду если выпишут. И колесо прийдёт)))
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0
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