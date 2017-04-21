Привычка записывать пин-код от кредитки чуть не стоила гостю Парамушира 180 тысяч рублей

bankist.ru

Вчера вечером, 27 апреля, в полицию Северо-Курильска обратился 49-летний гражданин, приехавший на Парамушир по работе. Он сообщил, что потерял свое портмоне, в котором находилась банковская карта и бумажка с пин-кодом от нее. Пропажа обнаружилась, когда на его телефон начали приходить извещения о снятии денег со счета.

Полицейские быстро вычислили банкомат, в котором неизвестный обналичил деньги потерпевшего. И вышли на след 35-летнего местного жителя, который сознался в содеянном и сообщил, что нашел портмоне на дороге. Увидев записку с пин-кодом, он решил похитить деньги.

Похищенное в скором времени будет передано законному владельцу.