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Привычка записывать пин-код от кредитки чуть не стоила гостю Парамушира 180 тысяч рублей
bankist.ru

Привычка записывать пин-код от кредитки чуть не стоила гостю Парамушира 180 тысяч рублей

Потерянный кошелек с кредиткой и паролем обнаружил курильчанин

Вчера вечером, 27 апреля, в полицию Северо-Курильска обратился 49-летний гражданин, приехавший на Парамушир по работе. Он сообщил, что потерял свое портмоне, в котором находилась банковская карта и бумажка с пин-кодом от нее. Пропажа обнаружилась, когда на его телефон начали приходить извещения о снятии денег со счета.

Полицейские быстро вычислили банкомат, в котором неизвестный обналичил деньги потерпевшего. И вышли на след 35-летнего местного жителя, который сознался в содеянном и сообщил, что нашел портмоне на дороге. Увидев записку с пин-кодом, он решил похитить деньги.

Похищенное в скором времени будет передано законному владельцу.  

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находиться под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:02 +3
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Сахалинская областьПарамуширСеверо-Курильск
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карточкапин-кодпаролькражапотерянаходкаденьгиобман
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Комментарии
Matso
Написано сегодня, в 16:12
с какой вероятность могут встретится два идиота?
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+8
Vika05
Написано сегодня, в 16:22
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+1
Online
atm Online
Написано сегодня, в 16:24
Что случилось с полицией? Раньше даже заявление принимать не хотели
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+3
samaya_555
Написано сегодня, в 17:31
atm, полиция стала полицией??
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0
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 16:45
Балбес...пин-код можно записать в телефон или в блокнот,в виде шифра...например,сменить пин на цифры от 00 до 24 и записать:не забыть к врачу в 15:40...кто догадается?..меньше шансов,что распознают....и выкинут бумажку...или имя-адрес вымышленной любовницы...Люська-давалка,Ленина 55 кв 63...
только город не указывать,а то найдёт мужик и попрётся....к Люське.)))а у Люськи муж Васька...злой бодибилдер...вобщем,нашедший твою записку с пин-кодом,будет всю жизнь тебя проклинать
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+4
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 17:00
Mauzer, Запись к врачу в 64:89
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+3
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 17:11
sasch,
так я ж написал-сменить код до 24.)))тогда и время совпадёт со всемирным исчислением.)))
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 17:14 Отредактированно сегодня, в 17:14
Mauzer, Да, не переживай, я просто такой же тупой, как тот, кто пин-код в кошельке носил
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+2
Еще 7 комментариев
Reader
Написано сегодня, в 17:16
"Похищенное в скором времени будет передано законному владельцу. " - пожалуйста, огласите, когда сей факт свершится
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+1
samaya_555
Написано сегодня, в 17:31
Reader, с напоминаем пин-кода:)
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:44
Мдааааа.49 лет. Вроде и склероза еще не должно быть.
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+2
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