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Задержан подозреваемый в попытке покушения на жителя Углегорска
sntat.ru

Задержан подозреваемый в попытке покушения на жителя Углегорска

Мужчина пытался скрыться от полиции в другом районе

В ночь на 27 апреля в отдел полиции Углегорска поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Приморской обнаружен мужчина с ножевым ранением груди.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний, ранее неоднократно судимый гражданин. Также стражами порядка была получена информация, что подозреваемый намеревается скрыться от правоохранительных органов.

На розыск злоумышленника был ориентирован весь личный состав полиции. В результате он был задержан в районе села Поречье, откуда намеревался покинуть пределы Углегорского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «З» ч.2 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением оружия.

Подозреваемый заключен под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:45 +1
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Комментарии
Devil1985
Написано сегодня, в 18:57
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