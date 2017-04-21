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Сахалинские волейболистки одержали вторую победу на соревнованиях в Воронеже

Сахалинские волейболистки одержали вторую победу на соревнованиях в Воронеже

Сегодня спортсменкам предстоит сыграть матч за 5-6 место

В Воронеже продолжаются Всероссийские соревнования по волейболу среди девушек 2003-2004 г.р. «Летающий мяч». Накануне завершились игры в подгруппах, а сегодня начнется финальный раунд, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Напомним, что в турнире принимают участие десять сильнейших команд страны, успешно проявивших себя на первенстве федеральных округов. ДФО в Воронеже представляют воспитанницы ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» (тренер Марина Захарова).

На предварительном этапе участницы были распределены на две подгруппы. Команда ВЦ «Сахалин» проиграла два первых матча (Санкт-Петербургу и Череповцу), но затем дважды праздновала победу.

Сначала островные волейболистки в драматичной игре взяли верх над Обнинском (3:2), победив в пятой партии со счетом 31:29. Такая продолжительность тай-брейка фиксируется не чаще, чем бывает високосный год. Получив заряд позитивных эмоций, подопечные Марины Захаровой следом одолели еще и Воронеж (3:1). В итоге островитянки заняли в своей подгруппе третье место.

Сегодня команда ВЦ «Сахалин» сыграет стыковой матч с Ижевском. В случае победы ее ждет игра за пятое-шестое место, а поражение отправит играть матч за седьмое-восьмое место. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:05 0
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