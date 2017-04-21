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Против бывшего главы ДАГИЗ Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело

Против бывшего главы ДАГИЗ Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело

Его обвиняют в том, что он незаконно перечислил проектному институту 30 млн рублей

Против бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства аппарата администрации Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В августе 2016 года ДАГИЗ и «НИПИ генерального плана города Москвы» заключили контракты на подготовку проектов «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания трех территорий Южно-Сахалинска», стоимостью более 115 миллионов рублей.

По контрактам сроки выполнения работ, так же как и порядок оплаты были оговорены.  После каждого этапа работ подрядчик был обязан предоставить комплект и акт сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу контракта. Заказчик проводит проверку материалов  на соответствие техзаданию.

Но после 1 этапа работ экспертиза выявила в  материалах, предоставленных подрядчиком  несоответствии выполненных работ техническому заданию. Акты сдачи-приемки выполненных работ 1 этапа без подписания возвращены проектному институту.

Но начальник ДАГИЗ  зная о нарушениях  подписал заведомо несоответствующего требованиям заключения по контрактам, и обеспечил перечисление проектному институту более 30 миллионов рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:00 +1
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 13:02
Да ладно
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+1
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 13:12
А мэр был не в курсе)))
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+4
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Сергей Михалев Online
Написано сегодня, в 13:43
ostrovsakhalin, он ничего не знал .. ))) никто не в курсе
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+2
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 14:15
Сергей Михалев, хочу такую работу. Ничего незнаем. Ничего не вижу )))
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0
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 14:11
Расстрэлять.
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+1
trdsport65
Написано сегодня, в 14:18
да по хорошему на половину администрации можно смело возбуждать уголовные дела - оснований предостаточно
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0
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