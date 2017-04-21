Против бывшего главы ДАГИЗ Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело

Его обвиняют в том, что он незаконно перечислил проектному институту 30 млн рублей

Против бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства аппарата администрации Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В августе 2016 года ДАГИЗ и «НИПИ генерального плана города Москвы» заключили контракты на подготовку проектов «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания трех территорий Южно-Сахалинска», стоимостью более 115 миллионов рублей.

По контрактам сроки выполнения работ, так же как и порядок оплаты были оговорены. После каждого этапа работ подрядчик был обязан предоставить комплект и акт сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу контракта. Заказчик проводит проверку материалов на соответствие техзаданию.

Но после 1 этапа работ экспертиза выявила в материалах, предоставленных подрядчиком несоответствии выполненных работ техническому заданию. Акты сдачи-приемки выполненных работ 1 этапа без подписания возвращены проектному институту.

Но начальник ДАГИЗ зная о нарушениях подписал заведомо несоответствующего требованиям заключения по контрактам, и обеспечил перечисление проектному институту более 30 миллионов рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.