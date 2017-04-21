Несколько улиц Южно-Сахалинска перекроют 1 мая

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1 мая в связи с проведением праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске будут введены временные ограничения автомобильного движения, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Так, с 20.00 30 апреля до 15.00 1 мая будет запрещена остановка транспорта с восточной стороны площади Ленина у администрации Южно-Сахалинска.

В праздник Весны и Труда с 07.30 до 15.00 закрытыми для движения будут следующие участки:

ул. Ленина от Коммунистического пр. до ул. Институтской;

ул. Карла Маркса от ул. Крюкова до ул. Амурской.

С 08.30 до 11.00 на время формирования и движения праздничных колонн будут перекрыты:

ул. Ленина от ул. Хабаровской до пр. Победы;

Коммунистический пр. от пр. Мира до ул. Вокзальной;

ул. Карла Маркса от ул. Амурской до ул. Вокзальной.

На время перекрытия будут скорректированы маршруты следования ряда городских автобусов.