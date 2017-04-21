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Несколько улиц Южно-Сахалинска перекроют 1 мая
sud-isk.ru

Несколько улиц Южно-Сахалинска перекроют 1 мая

Ограничения начнут действовать с 30 апреля

1 мая в связи с проведением праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске будут введены временные ограничения автомобильного движения, сообщает пресс-служба администрации областного центра. 

Так, с 20.00 30 апреля до 15.00 1 мая будет запрещена остановка транспорта с восточной стороны площади Ленина у администрации Южно-Сахалинска.

В праздник Весны и Труда с 07.30 до 15.00 закрытыми для движения будут следующие участки:

  • ул. Ленина от Коммунистического пр. до ул. Институтской;
  • ул. Карла Маркса от ул. Крюкова до ул. Амурской.

С 08.30 до 11.00 на время формирования и движения праздничных колонн будут перекрыты:

  • ул. Ленина от ул. Хабаровской до пр. Победы;
  • Коммунистический пр. от пр. Мира до ул. Вокзальной;
  • ул. Карла Маркса от ул. Амурской до ул. Вокзальной.

На время перекрытия будут скорректированы маршруты следования ряда городских автобусов.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:10 0
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
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1 маяограничение движениятранспорт
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