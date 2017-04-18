Три матча сыграли юные хоккеисты на Кубке губернатора Сахалинской области

В Кубке губернатора по хоккею среди детских команд состоялись три матча, сообщает пресс-служба ПСК «Сахалин»

Начало игрового дня оказалось очень упорным. В первых двух встречах разгромов зафиксировано не было. Команды боролись за каждую шайбу. Причем порой тренерам приходилось даже идти на крайние меры. Так в первой встрече по ходу игры вторая команда "Арена-Мастер-2008" уступала своим одногодкам три шайбы и уже в середине третьего периода наставник снял голкипера, заменив его шестым полевым игроком. Правда, "АМ-2008" переломить ход встречи и склонить чашу весов в свою пользу не смогла. Единственное, чего добились юные хоккеисты - сумели сократить счет. Но все же уступили сверстникам из "Арены-Мастер-2008-1", 4:6.

А вот у "Сахалинских Акул-2006" первый состав уступил второму, 2:5. Единственный разгром был зафиксирован в заключительной игре дня, где играли самые юные хоккеисты. Первая команда "Арена-Мастер-2006" забросила одиннадцать безответных шайб в ворота второй команды, показав один из самых результативных матчей на турнире.

Кубок губернатора Сахалинской области по хоккею среди детских команд

?Арена-Мастер-2008-1 - Арена-Мастер-2008-2 6:4 (3:1,1:0,2:3)

Сахалинские Акулы-2006-1 – Сахалинские Акулы 2006-2 2:5 (0:1,0:1,2:3)

Арена-Мастер-2009-1 - Арена-Мастер-2009-2 11:0 (6:0,3:0,2:0)