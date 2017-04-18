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Более 10 травмированных сивучей обнаружили экологи на невельском лежбище
Фото Питер Ван Дер Вольф

Более 10 травмированных сивучей обнаружили экологи на невельском лежбище

Помочь животным уже нельзя

Экологи обеспокоены положение сивучей на невельском лежбище. Сотрудники клуба «Бумеранг» насчитали 11 животных, травмированных животных, помочь которым уже нельзя.

Клуб Бумеранг 14 лет наблюдает за жизнью невельского лежбища сивучей и поводит туда образовательные экскурсии для детей и молодежи.  Каждый год участники экскурсий видят травмированных животных,  которые попали в брошенные рыбацкие сети и снасти, велосипедные шины, пластик, верёвку. До конца жизни их будет украшать смертоносное "ожерелье". Каждый год число таких жертв человеческой беспечности и бесхозяйственности растет.  В прошлом году  таких животных насчитали не менее четырёх  в этом году их не менее 11. К сожалению, помощь им нельзя, при усыплении они могут утонуть, да и нет на Сахалине ветеринаров по оказании помощи морским млекопитающим, сообщает пресс-служба клуба.

В большинстве случаев причина очевидна – брошенные отходы пластика, сетей, веревки. Ежегодно в мире от выброшенного в море пластика погибает около 1 миллиона морских птиц и более 100 тысяч морских млекопитающих. 

Каждый год более 100 сивучей приплывает на брекватер порта города Невельск. Многие любители дикой природы стремятся посмотреть на жизнь этих замечательных животных.  Зрелище действительно уникальное в своем роде, не каждый город может похвастается таким лежбищем морских млекопитающих. Сивучи общительный вид тюленей, между животным и человеком постоянно есть контакт, они любопытны и интересуется всеми, кто находится рядом.

Сивуч занесён в международную, российскую и сахалинскую Красную книгу. За последние 10 лет количество животных по всему Тихоокеанскому региону постоянно снижается. Это вид охраняется законом и требует охраны, изучения и бережного отношения.

Не стоит отводить глаза от этих фотографий, мы люди ответственны за страдания этих животных.  И в наших силах изменить эту ситуацию. Нужно всего то убрать за собой мусор. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:52 +4
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Комментарии
Online
RVI Online
Написано сегодня, в 10:59
Бедняги, тут действительно уже стоит подумать о том как их усыпить. Ведь мучаются же...
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+3
Masenkaya
Написано сегодня, в 11:15
Бедные животинки...
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+4
atm
Написано сегодня, в 11:26 Отредактированно сегодня, в 11:27
Год экологии
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0
Online
WARR777 Online
Написано сегодня, в 11:41
Капец как жалко, бедняжки
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+3
Маргарита
Написано сегодня, в 11:50
ну почему люди такие твари
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+3
Netu_nika
Написано сегодня, в 11:51
Человечество может только засорять, гадить и убивать, а как спасти, вылечить, помочь, то нет сил и возможностей. Нет слов...
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+5
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 12:05
Слов нет...
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+4
a_tv
Написано сегодня, в 12:08
Во всем, что происходит с животными, природой..... виноваты только сами люди....
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+2
Nektos
Написано сегодня, в 13:33
Может все таки можно усыпить и с помощью водолазов как нибудь помочь им
, или подманивать их к себе и хоть как то помочь...
Людское свинство убивает
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+1
LyiraTula
Написано сегодня, в 14:00
Эх, везёт же вам, Сахалин, таких животных можете видеть в ест.среде обитания...жаль, что бедолагам-сивучи приходится так страдать и помочь им ничем нельзя...
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+1
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