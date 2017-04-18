Более 10 травмированных сивучей обнаружили экологи на невельском лежбище

Фото Питер Ван Дер Вольф

Экологи обеспокоены положение сивучей на невельском лежбище. Сотрудники клуба «Бумеранг» насчитали 11 животных, травмированных животных, помочь которым уже нельзя.

Клуб Бумеранг 14 лет наблюдает за жизнью невельского лежбища сивучей и поводит туда образовательные экскурсии для детей и молодежи. Каждый год участники экскурсий видят травмированных животных, которые попали в брошенные рыбацкие сети и снасти, велосипедные шины, пластик, верёвку. До конца жизни их будет украшать смертоносное "ожерелье". Каждый год число таких жертв человеческой беспечности и бесхозяйственности растет. В прошлом году таких животных насчитали не менее четырёх в этом году их не менее 11. К сожалению, помощь им нельзя, при усыплении они могут утонуть, да и нет на Сахалине ветеринаров по оказании помощи морским млекопитающим, сообщает пресс-служба клуба.

В большинстве случаев причина очевидна – брошенные отходы пластика, сетей, веревки. Ежегодно в мире от выброшенного в море пластика погибает около 1 миллиона морских птиц и более 100 тысяч морских млекопитающих.

Каждый год более 100 сивучей приплывает на брекватер порта города Невельск. Многие любители дикой природы стремятся посмотреть на жизнь этих замечательных животных. Зрелище действительно уникальное в своем роде, не каждый город может похвастается таким лежбищем морских млекопитающих. Сивучи общительный вид тюленей, между животным и человеком постоянно есть контакт, они любопытны и интересуется всеми, кто находится рядом.

Сивуч занесён в международную, российскую и сахалинскую Красную книгу. За последние 10 лет количество животных по всему Тихоокеанскому региону постоянно снижается. Это вид охраняется законом и требует охраны, изучения и бережного отношения.

Не стоит отводить глаза от этих фотографий, мы люди ответственны за страдания этих животных. И в наших силах изменить эту ситуацию. Нужно всего то убрать за собой мусор.