Женщину сняли с балкона четвертого этажа в Южно-Сахалинске

автор видео Максим Хорват

Сегодня, 25 апреля около девяти часов утра в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на внешней стороне балкона на четвертом этаже жилого дома по улице Поповича, 69 стоит женщина.

"Мы пили кофе в кафе, когда увидели женщину, стоящую на балконе. Зачем она перебралась через ограждение - неизвестно. Мы сразу позвонили в оперативные службы. На место прибыли спасатели", - рассказывает очевидец происшествия Максим Хорват.

Как стало известно astv.ru, прибывшие на место сотрудники управления ГО и ЧС областного центра вскрыли дверь в квартире и занесли женщину в помещение.