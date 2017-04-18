автор видео Максим Хорват
Женщину сняли с балкона четвертого этажа в Южно-Сахалинске
Очевидцы вызывали на место спасателей
Сегодня, 25 апреля около девяти часов утра в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на внешней стороне балкона на четвертом этаже жилого дома по улице Поповича, 69 стоит женщина.
"Мы пили кофе в кафе, когда увидели женщину, стоящую на балконе. Зачем она перебралась через ограждение - неизвестно. Мы сразу позвонили в оперативные службы. На место прибыли спасатели", - рассказывает очевидец происшествия Максим Хорват.
Как стало известно astv.ru, прибывшие на место сотрудники управления ГО и ЧС областного центра вскрыли дверь в квартире и занесли женщину в помещение.
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Комментарии
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Написано сегодня, в 10:31
капец артистка...
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+1
Online
Clint_EASTwood Online
Написано сегодня, в 10:37
Когда любовница смотрела "13 район"
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0
Masenkaya
Написано сегодня, в 10:45
чего это она
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+1
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 10:47
бедолага
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+4
Nektos
Написано сегодня, в 10:52
Подробностей нет, надеюсь не суицид..
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+1
Nata22
Написано сегодня, в 11:20
Обычное весеннее обострение шизофрении. Помню одну прыгалку с балкона, так у той диагноз был, кстати тоже где то на Поповича жила, может и она. Таней зовут.
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+2
Маргарита
Написано сегодня, в 11:52
Nata22, если я про ту Таню подумала, то Ее всё пожизненно в больнице закрыли. Раньше промежутками выпускали, но теперь всё.
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0
MiRU-MiR
Написано сегодня, в 11:26 Отредактированно сегодня, в 11:28
"МЧС"молодцы!Приехали быстро и спасли.Так держать.
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+1
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 12:04
Весна....
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0
alex8665
Написано сегодня, в 13:48
на лечение психиатру ей надо!!!
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0