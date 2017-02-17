На детском турнире по дзюдо в Южно-Сахалинске зафиксировано рекордное количество участников

В Южно-Сахалинске прошел открытый детский турнир по дзюдо, посвященный Дню защитников Отечества. Состязания стали одними из самых массовых в островном регионе в текущем месяце. На татами спортивного зала ГБУ «СШ самбо и дзюдо» вышло почти 170 юных спортсменов в возрасте от семи до одиннадцати лет. Они представляли пять секций областной столицы.

- В основном сегодня борются начинающие. Для многих соревнования если не первые, то одни из первых. Техники, конечно, у ребят пока маловато. Но это дело наживное! Они больше проявляют силу, волю и напор. Да и зрителей сегодня не меньше, чем спортсменов. Родители пришли поболеть за своих детей, посмотреть, чему они научились на тренировках, - комментирует первый вице-президент СРОО «Федерация дзюдо и самбо» Валентин Кардаш.

- Сегодня мы зафиксировали рекорд этого турнира. Заявлено 169 дзюдоистов из секций «СШ самбо и дзюдо», ДДЮТ, СОШ № 16, гимназии № 1 и кадетской школы, - добавил заместитель директора ГБУ «СШ самбо и дзюдо» Виктор Кириков.

Пока специалисты дают свои комментарии, в зале кипят нешуточные страсти. Родители поддерживают детей так громко, что последние не слышат команды судей. И чем ближе финалы, тем жарче становится как на татами, так и на импровизированных трибунах для зрителей.

- Смелее! Смелее! – подбадривают друзья одного из участников схватки.

- Бросай его! – не остается без поддержки его соперник.

Сразу же после оглашения судейского вердикта папа утешает плачущего сына, который проиграл решающую схватку, а чуть поодаль мама напоминает победителю этикет дзюдо, не приветствующий бурное проявление эмоций.

Но во время церемонии награждения счастливые улыбки не скрывает уже никто. Особенно – победители. В младшей возрастной группе (2008-2009 г.р.) ими стали Давид Белью (до 23 кг), Захар Василюк (до 26 кг), Эдуард Шпигарь (до 29 кг), Билал Максатбеков (до 32 кг), Максим Белышов (до 35 кг), Домир Рихтер (до 38 кг), Глеб Марченко (до 41 кг), Даниэль Бердикулов (до 44 кг), Никита Тисанюк (свыше 44 кг).

В старшей возрастной группе (2006-2007 г.р.) награды за победу заслужили Руслан Фадеев (до 26 кг), Эдуард Макаров (до 29 кг), Радий Шерстнев (до 32 кг), Иван Якимов (до 35 кг), Дмитрий Лапов (до 38 кг), Глеб Соловьев (до 41 кг), Глеб Родионов (до 44 кг), Мирон Торозян (до 47 кг), Денис Четвериков (до 50 кг), Данил Пудовкин (до 55 кг), Дмитрий Бутаков (свыше 55 кг).

За соревновательными праздниками неизменно наступают тренировочные будни. Так будет и в этот раз. Но уже весной дзюдоисты, проанализировав свои выступления, вновь выйдут на татами. Их ждет участие в двух крупных турнирах – «Кубке мэра Южно-Сахалинска» и «Кубке губернатора Сахалинской области».

Источник: пресс-центр СРОО «Федерация дзюдо и самбо»