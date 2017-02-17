фото очевидцев
Два человека пострадали и один погиб при ДТП в Поронайске
Авария произошла рано утром 23 февраля
ДТП произошло сегодня, 23 февраля около 5 часов утра в Поронайске.
По предварительной информации, на улице Октябрьской, в районе дома №61 (у площади Пермякова) автомобиль Toyota Crown Majesta врезался в автомобиль Toyota Corolla. По словам очевидцев, одна из машин работала в режиме такси.
По предварительным данным, в результате ДТП два человека пострадали и один погиб. По словам местных жителей, скончалась пассажирка такси. Водитель автомобиля Toyota Crown Majesta с места происшествия скрылся.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
16:30. Поронайской городской прокуратурой контролируется процессуальная проверка по факту произошедшего около 5 утра 23 февраля 2017 года в районе улицы Октябрьской в Поронайске дорожно-транспортного происшествия с участием такси и автомобиля «Тойота Краун Маджеста». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
В результате данного происшествия погибла женщина, находившаяся в такси, второму пассажиру и водителю такси причинен вред здоровью, степень тяжести которого устанавливается.
Незамедлительно на место события прибыл прокурор города, который организовал работу оперативных служб Поронайского округа.
В настоящее время следственным органом устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Проведение процессуальной проверки и ее результаты находятся на личном контроле Поронайского городского прокурора.
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3 ДТП Поронайск 23 февраля
Скорейшего выздоровления пострадавшим
Соболезнования родным и близким погибшей, безвременно ушедшей из жизни, невосполнимой утратой
Пострадавшим поправки!
Соболезнования родным
А сволочь эту на кол!
Маджик влетел в жопу таксисту,а не таксист несся задним ходом по встречке 200км/ч
Может тебя родители в детсве таксистами пугали?
Дружок походу его