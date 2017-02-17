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Два человека пострадали и один погиб при ДТП в Поронайске
фото очевидцев

Два человека пострадали и один погиб при ДТП в Поронайске

Авария произошла рано утром 23 февраля

ДТП произошло сегодня, 23 февраля около 5 часов утра в Поронайске.
 
По предварительной информации, на улице Октябрьской, в районе дома №61 (у площади Пермякова) автомобиль Toyota Crown Majesta врезался в автомобиль Toyota Corolla. По словам очевидцев, одна из машин работала в режиме такси.
 
По предварительным данным, в результате ДТП два человека пострадали и один погиб. По словам местных жителей, скончалась пассажирка такси. Водитель автомобиля Toyota Crown Majesta с места происшествия скрылся.
 
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. 
 
16:30. Поронайской городской прокуратурой контролируется процессуальная проверка по факту произошедшего около 5 утра 23 февраля 2017 года в районе улицы Октябрьской в Поронайске дорожно-транспортного происшествия с участием такси и автомобиля «Тойота Краун Маджеста». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области. 

В результате данного происшествия погибла женщина, находившаяся в такси, второму пассажиру и водителю такси причинен вред здоровью, степень тяжести которого устанавливается. 

Незамедлительно на место события прибыл прокурор города, который организовал работу оперативных служб Поронайского округа. 

В настоящее время следственным органом устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Проведение процессуальной проверки и ее результаты находятся на личном контроле Поронайского городского прокурора.

 
 
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ДТП Поронайск 23 февраля, Фото: 1
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ДТП Поронайск 23 февраля, Фото: 3
ДТП Поронайск 23 февраля
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 08:47 +3
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Комментарии
TVK82
Написано сегодня, в 08:55
Вот такси это
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+4
TVK82
Написано сегодня, в 08:56
А вот второй
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0
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 09:11
Опять Поронайск...
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−3
фeрм
Написано сегодня, в 10:32
Ankaiztanka, тоже самое можно сказать: "опять Ю-Сах... Макаров... Ноглики... Оха... и тд". вот люди, лишь бы отписаться в теме
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+9
Klukva_Vik
Написано сегодня, в 11:10
Ankaiztanka, опять глупость написали
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 09:15
Дааа...

Скорейшего выздоровления пострадавшим


Соболезнования родным и близким погибшей, безвременно ушедшей из жизни, невосполнимой утратой
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+9
Mauzer
Написано сегодня, в 09:46
Слов нет....
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+2
Online
Clint_EASTwood Online
Написано сегодня, в 09:51
Будь он трезв - с места ДТП бы не удрал. А ещё говорят, что 22-25 февраля ГАИ в усиленном режиме работают... Да своих знакомых, видимо, как обычно отпускают.
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+5
Klukva_Vik
Написано сегодня, в 11:11
Clint_EASTwood, они не могут на каждом углу стоять. Людей столько нет
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+5
Online
Clint_EASTwood Online
Написано сегодня, в 13:46 Отредактированно сегодня, в 13:46
Klukva_Vik, сколько я знаю ментов и их друзей, которые ездят бухие - вы не представляете. И ДТП часто скрывают, если пьяный мент в столб въедет или с трассы сойдёт.
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+1
Klukva_Vik
Написано сегодня, в 13:53
Clint_EASTwood, я не спорю.
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+2
Еще 1 комментарий
Bilbo
Написано сегодня, в 09:52
да скорее всего сам таксист и нарушил пдд, так как они у нас носятся и не соблюдают пдд, вот наглядный пример еду вчера днем переломной едет такси престиж ИП Раманюков, таксист ехал и решил что ни кто ему не мешает рез повернуть и при это без поворотника... а еще есть у нас такая фирма как СТ ИП Павлинкович у него носятся все без исключения в особенности серая самри с номером 050 тоже не раз подрезала на светофоре!!!
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−4
villi75200
Написано сегодня, в 10:30
Bilbo, Слышишь ты там походу ярый противник такси ? ездий на автобусах , а при виде такси глаза закрывай , чтобы не видеть !
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+2
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 10:31
villi75200, Он походу просто дружок или сам и есть водятел этой маджесты
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+1
villi75200
Написано сегодня, в 10:35
Bilbo, Что-то мне подсказывает что ТЫ один из тех кто был в МАДЖЕСТЕ раз ты их так защищаешь рьяно !!!!!
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+6
Еще 7 комментариев
Masenkaya
Написано сегодня, в 10:16
Господи! Ужас какой! Слов просто нет!
Пострадавшим поправки!
Соболезнования родным

А сволочь эту на кол!
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+2
Bilbo
Написано сегодня, в 10:17
сволочь это водитель такси
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−6
villi75200
Написано сегодня, в 10:25
Bilbo, ты чё там ересь гордишь ? Водитель такси сам пострадал в этой аварии или может ты ярый защитник истинного виновника ДТП ?
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+6
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 10:28
Bilbo, "Водитель автомобиля Toyota Crown Majesta с места происшествия скрылся",белый и пушистый.
Маджик влетел в жопу таксисту,а не таксист несся задним ходом по встречке 200км/ч
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+7
Klukva_Vik
Написано сегодня, в 11:14 Отредактированно сегодня, в 11:14
Bilbo, ок. Даже если таксист и нарушил, тогда зачем второй участник свалил? А раз свалил, значит автоматически виноват.
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+4
Еще 2 комментария
Bilbo
Написано сегодня, в 10:35
народ ни дай бог вам встретится с этими таксистами, и я посмотрю потом как вы буде разруливать ситуацию
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−5
villi75200
Написано сегодня, в 10:43
Bilbo, встреться со мной ! время назначай!
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+1
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 10:45
Bilbo, Ты не поверишь,тут 99% водители,часть уверен есть таксисты,каждый день пересекаются-и ничего,всё норм.
Может тебя родители в детсве таксистами пугали?
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+3
YuliyaK
Написано сегодня, в 11:15
Bilbo, вы нормально текст прочитайте. Там водила маджесты свалил. А одна из машин, которая работает в режиме такси, явно королла. И результат : погибла пассажир такси. Человек умер, понимаете?
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+2
Еще 2 комментария
alex8665
Написано сегодня, в 10:51
соболезнования родным(F)(F)
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+1
Online
varvar007 Online
Написано сегодня, в 11:26
Да что вы с этим дебилом Bilbo спорите
Дружок походу его
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+2
bai
Написано сегодня, в 11:32
Куда это мадам в 5 час. утра ездила, куда ее вез таксист..?
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−3
Tori
Написано сегодня, в 12:22
bai, Женщина с мужем ехала на автовокзал.Так вот она погибла,а её муж в реанимации.Хотели к дочери в гости поехать.Вот и приехали,она в морг,а он в реанимацию.Ваше подлое любопытство удовлетворено? Или ещё имеются низкие язвительные вопросы?
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+3
Klukva_Vik
Написано сегодня, в 12:34
bai, да даже если и с гулянки ехали, то ваше какое дело? Они не за рулем сидели
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+5
Tori
Написано сегодня, в 14:11
Klukva_Vik, читайте выше.написано куда люди ехали.были трезвые и адекватные.в гости к дочери собирались. А эти ушлепки отправили женщину в морг,а мужчину в реанимацию.
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0
Еще 2 комментария
Crysis
Написано сегодня, в 11:41
наверняка праздник уже отмечали в такую рань
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0
Tori
Написано сегодня, в 12:29
Crysis, сто пудово отмечали праздник мужества эти Нелюди.сотрудники следственного отдела.Такие трусливые гниды,что сбежали с места аварии.
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0
Tori
Написано сегодня, в 14:13
vikauzubko, у тебя похоже глисты весь мозг сожрали,раз такое пишешь под таким постом.Срочно удали отсюда свой бред!!!
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0
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 16:41
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