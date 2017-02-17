Два человека пострадали и один погиб при ДТП в Поронайске

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 23 февраля около 5 часов утра в Поронайске.

По предварительной информации, на улице Октябрьской, в районе дома №61 (у площади Пермякова) автомобиль Toyota Crown Majesta врезался в автомобиль Toyota Corolla. По словам очевидцев, одна из машин работала в режиме такси.

По предварительным данным, в результате ДТП два человека пострадали и один погиб. По словам местных жителей, скончалась пассажирка такси. Водитель автомобиля Toyota Crown Majesta с места происшествия скрылся.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

16:30. Поронайской городской прокуратурой контролируется процессуальная проверка по факту произошедшего около 5 утра 23 февраля 2017 года в районе улицы Октябрьской в Поронайске дорожно-транспортного происшествия с участием такси и автомобиля «Тойота Краун Маджеста». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

В результате данного происшествия погибла женщина, находившаяся в такси, второму пассажиру и водителю такси причинен вред здоровью, степень тяжести которого устанавливается.



Незамедлительно на место события прибыл прокурор города, который организовал работу оперативных служб Поронайского округа.



В настоящее время следственным органом устанавливаются обстоятельства произошедшего.



Проведение процессуальной проверки и ее результаты находятся на личном контроле Поронайского городского прокурора.