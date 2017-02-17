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Почти 5 млн т угля в 2016 году перевалили морские порты Сахалина
to-ros.info

Почти 5 млн т угля в 2016 году перевалили морские порты Сахалина

Более половины топлива перегружено на суда в специализированном порту Шахтерск

Почти 5 млн т угля в 2016 году перевалили морские порты Сахалина. Более половины топлива перегружено на суда в специализированном порту Шахтерск. Об этом рассказала на заседании в думе Сахалинской области первый замглавы областного министерства ЖКХ Надежда Мошенцева.

Из почти 7 млн т, добытого на острове угля, за пределы Сахалина в 2016 году отправлено порядка 4,9 млн т. В том числе за рубеж - 4,6 млн т. Основными потребителями сахалинского угля являются Южная Корея (было поставлено 1,7 млн т), Китай (1,3 млн т), Япония (323 тыс. т), Филиппины (316 тыс. т), Таиланд (173 тыс. т), Индия (165 тыс. т) и другие, сообщает «РЖД-Партнер».

Что касается портов, то больше половины угольной продукции - 2,8 млн т - было отгружено через терминал в Шахтерск. Кроме того, большие поставки шли через Невельск (848 тыс. т) и Углегорск (435 тыс. т).

Стоит сказать, более 90% добычи угля на Сахалине обеспечивают всего две компании – «Солнцевский угольный разрез» и «Горняк-1».

сегодня, в 10:25 0
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Комментарии
Triton
Написано сегодня, в 10:52
во времена оные до 8 млн в год доходило
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0
HARON
Написано сегодня, в 11:40
а ХМТП вечная память
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0
Online
Stalker-Baks Online
Написано сегодня, в 12:42
Почти 5 млн т угля в 2016 году перевалили морские порты Сахалина
Где деньги Зин?
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0
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