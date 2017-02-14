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Более 38 сахалинцев со своими питомцами вышли на старт "Снежного драйва"

Более 38 сахалинцев со своими питомцами вышли на старт "Снежного драйва"

Люди и собаки соревновались в скиджоринге и в гонке нарт

В минувшее воскресенье на лыжных трассах села Троицкое Анивского района было шумно от лая. Там прошли Чемпионат и Первенство Сахалинской области по ездовому спорту "Снежный драйв Сахалина-2016", сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Люди и собаки соревновались за звание чемпионов в снежных дисциплинах: скиджоринг и в гонке нарт.

В соревнованиях приняло участие более 38 спортсменов их Корсакова, Охи, Взморья и Южно-Сахалинска.

Среди мужчин в скиджоринге с одной собакой на дистанции 5000 метров лучшими стали многократные победители региональных и всероссийский соревнований Андрей Лукин с метисом Мартой. Совсем недавно команда вернулась с третьего этапа кубка России по ездовому спорту, который проходил в Хабаровске с золотой медалью. Второе время показали Яков Ким и его сибирская хаска Джон. А третье место досталось Александру Яблочникову и сибирскому хаски Мика.

Среди женщин в скиджоринге на 5 км лучшей стала, как и в прошлом году Татьяна Устинова с метисом Туманом. Серебряную медаль завоевали Екатерина Авдонина и ее метис Чика, а на третью ступень пьедестала взошли Светлана Бецкова с метисом Рогдаем.

В дисциплине нарта-спринт 2 собаки на дистанции 5 км лучшее время показали Александр Ракитин с Грейсоном (сибирский хаски) и Севером (метис). Втрое время у Александра Фелицына и его метиса Хэллхаммера и маламута Мэлвина. Третье время показали Наталья Мазка с хаской по кличке Редкий Экземпляр (Михаэль) и метисом Тайсоном.

В дисциплине нарта-спринт 4 собаки на 8000 метров не было равных Ольге Лукиной. В ее упряжке было три сибирских хаски - Олса, Рада, Норт. Второе время показали Алексей Ткаченко и его собаки Аммита, Уша, Белла, Ост. На третьей строчке итогового протокола Олег Кирик и его сибирские хаски.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:09 0
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"Снежный драйв Сахалина"ездовой спортсобакигонки
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Комментарии
katenok1183
Написано сегодня, в 12:47
Блиин фотоотчета нет((((
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+1
Lakitty
Написано сегодня, в 13:10
"и его сибирская хаска Джон". Не склоняется же порода. СибирскИЙ хаскИ
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