Бетономешалка вылетела в кювет на автодороге Арсентьевка - Ильинское

видео очевидцев

ДТП произошло сегодня днем, 21 февраля на автодороге Арсентьевка - Ильинское.

По словам очевидцев, водитель бетономешалки двигался в сторону Ильинского, на повороте перед железной дорогой на гололеде не справился с управлением, автомобиль вынесло с проезжей части, и он опрокинулся.

Водитель бетономешалки не пострадал. В настоящее время он откапывает машину и ждет подмоги, чтобы вернуть автомобиль на проезжую часть.