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Бетономешалка вылетела в кювет на автодороге Арсентьевка - Ильинское
видео очевидцев

Бетономешалка вылетела в кювет на автодороге Арсентьевка - Ильинское

Водитель откапывает автомобиль

ДТП произошло сегодня днем, 21 февраля на автодороге Арсентьевка - Ильинское.

По словам очевидцев, водитель бетономешалки двигался в сторону Ильинского, на повороте перед железной дорогой на гололеде не справился с управлением, автомобиль вынесло с проезжей части, и он опрокинулся.

Водитель бетономешалки не пострадал. В настоящее время он откапывает машину и ждет подмоги, чтобы вернуть автомобиль на проезжую часть.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:16 +1
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Комментарии
Yura65rus
Написано сегодня, в 12:48
Ггг
бетономешалка. Автобетоносмеситель . Или миксер. Бетономешалка.... Госпожа Сергеева как всегда в своём репертуаре. А водилу жалко. Если с бетоном, то пипец он попал
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Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 13:53 Отредактированно сегодня, в 13:54
"Водитель откапывает автомобиль" ... долго же ему придется его откапывать, судя по фото
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Vladis
Написано сегодня, в 14:47
Слово то какое смешное !
" бетономешалка " ... Хорошо хоть бетоно .... так сказать " мешалка "
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