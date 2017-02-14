ФСБ объявило конкурс на лучшие стихи, скульптуры или кино про себя

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) объявила конкурс на лучшие произведения литературы и искусства по тематике отечественных спецслужб. В нем могут принять участие все желающие.

Конкурс проводится по номинациям:

- «Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле- и радиопередач);

- «Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи);

- «Музыкальное искусство» (профессиональная и авторская песня, концертные программы творческих коллективов, отмечаются исполнители, авторы стихов и музыки);

- «Кино- и телефильмы» (режиссёрская работа в игровом кино;

- «Актёрская работа» (актёрское мастерство в игровом кино);

- «Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы).

Как сообщают в министерстве культуры Сахалинской области, материалы для участия нужно направить не позднее 1 октября 2017 года в ФСБ России. Порядок оформления заявок размещен на официальном сайте ведомства. Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы как самими авторами, так и с их согласия, издательствами, редакциями, кино- и телекомпаниями (студиями), творческими союзами, общественными организациями, другими физическими и юридическими лицами.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре?декабре 2017 года.

С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте ФСБ России.