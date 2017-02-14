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ФСБ объявило конкурс на лучшие стихи, скульптуры или кино про себя

ФСБ объявило конкурс на лучшие стихи, скульптуры или кино про себя

Победителей определят в шести номинациях

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) объявила конкурс на лучшие произведения литературы и искусства по тематике отечественных спецслужб. В нем могут принять участие все желающие.

Конкурс проводится по номинациям:

- «Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле- и радиопередач);

- «Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи);

- «Музыкальное искусство» (профессиональная и авторская песня, концертные программы творческих коллективов, отмечаются исполнители, авторы стихов и музыки);

- «Кино- и телефильмы» (режиссёрская работа в игровом кино;

- «Актёрская работа» (актёрское мастерство в игровом кино);

- «Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы).

Как сообщают в министерстве культуры Сахалинской области, материалы для участия нужно направить не позднее 1 октября 2017 года в ФСБ России. Порядок оформления заявок размещен на официальном сайте ведомства. Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы как самими авторами, так и с их согласия, издательствами, редакциями, кино- и телекомпаниями (студиями), творческими союзами, общественными организациями, другими физическими и юридическими лицами.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре?декабре 2017 года.

С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте ФСБ России.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:51 +2
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Комментарии
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 11:52
Напишем им стишок.... Хреново я петь не умею
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 11:59
Сергей Сергеевич М,
Не не,давай споём..))
"Затопили печку кореша...мне "десятку" не гулять по воле...на продоле вОлки-мусора...стукачи не дремлют,с ними вдоле.."
В натуре
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+3
Добрый человек
Написано сегодня, в 11:55
Я работал в комитете
Был простой советский мент
Это было в 90-ых
А теперь я президент.


Всё,закрывайте конкурс и давайте мне приз
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+5
Nektos
Написано сегодня, в 14:10
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0
KAK_TO_TAK
Написано сегодня, в 12:04
-Иосиф Виссарионович, у Вас есть хобби?
-Дааа. Яа собираааю анэгдоты о самом сэбе.
-И много собрали, Иосиф Виссарионович?
-Три концлагеря.
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+8
Добрый человек
Написано сегодня, в 12:06
KAK_TO_TAK,
Аккуратней,Лаврэнтий всё видит!)))))))
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+2
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 12:08
Добрый человек, Надо писать уже начинать, до октября можно войну и мир сочинить....)
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 12:10
Сергей Сергеевич М,
Согласовать с Лаврэнтием.
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+2
Еще 3 комментария
фeрм
Написано сегодня, в 12:27
я пас, потому что - "Если много писать о себе - то очень сильно помогать ФСБ" (С)
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+5
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 13:34
фeрм, да там двойкой отбор
но для ФСБ нужно сотворить что-то особенное... во всех смыслах, так просто не возьмут
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+1
Online
Firemarshal Online
Написано сегодня, в 13:02
С тоской вспоминаем тридцатые годы-
Сильно тогда помогли мы народу!
А нынче перевелись шпиёны...
Но будет команда - найдём милионы!
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+1
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 14:02
Эт, типа альтернатива Кинотавру и ТЭФИ???
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+1
Online
Сергей Сергеевич М Online
Написано сегодня, в 14:11
SWATIMYR, вроде того, только круче
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0
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