ФСБ объявило конкурс на лучшие стихи, скульптуры или кино про себя
Победителей определят в шести номинациях
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) объявила конкурс на лучшие произведения литературы и искусства по тематике отечественных спецслужб. В нем могут принять участие все желающие.
Конкурс проводится по номинациям:
- «Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле- и радиопередач);
- «Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи);
- «Музыкальное искусство» (профессиональная и авторская песня, концертные программы творческих коллективов, отмечаются исполнители, авторы стихов и музыки);
- «Кино- и телефильмы» (режиссёрская работа в игровом кино;
- «Актёрская работа» (актёрское мастерство в игровом кино);
- «Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы).
Как сообщают в министерстве культуры Сахалинской области, материалы для участия нужно направить не позднее 1 октября 2017 года в ФСБ России. Порядок оформления заявок размещен на официальном сайте ведомства. Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы как самими авторами, так и с их согласия, издательствами, редакциями, кино- и телекомпаниями (студиями), творческими союзами, общественными организациями, другими физическими и юридическими лицами.
Итоги конкурса будут подведены в ноябре?декабре 2017 года.
С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте ФСБ России.
Не не,давай споём..))
"Затопили печку кореша...мне "десятку" не гулять по воле...на продоле вОлки-мусора...стукачи не дремлют,с ними вдоле.."
В натуре
Был простой советский мент
Это было в 90-ых
А теперь я президент.
Всё,закрывайте конкурс и давайте мне приз
-Дааа. Яа собираааю анэгдоты о самом сэбе.
-И много собрали, Иосиф Виссарионович?
-Три концлагеря.
Аккуратней,Лаврэнтий всё видит!)))))))
Согласовать с Лаврэнтием.
Сильно тогда помогли мы народу!
А нынче перевелись шпиёны...
Но будет команда - найдём милионы!