Сахалинская сборная завоевала первое место дальневосточного чемпионата по каратэ

В минувшие выходные во Владивостоке состоялись сразу пять турниров по каратэ. Чемпионаты и первенства ДВФО и Приморского края, а также второй этап восьмой летней Спартакиады учащихся России. За два соревновательных дня в двух программах выступили более тысячи спортсменов.

«Это первые дальневосточные соревнования после присвоения каратэ статуса олимпийского вида спорта. В этом году рекордное количество участников. Интерес к спорту растет, у спортсменов появился новый стимул - войти в олимпийскую команду. Я надеюсь, что дальневосточный регион станет одним из пунктов, где пройдет подготовка команд к Олимпийским играм в Токио в 2020 году», - рассказал главный судья соревнований, президент федерации каратэ Сахалинской области Леонид Ким.

Сборная Сахалинской области во Владивосток приехала в качестве главных претендентов на медали. В прошлом году выступление островной команды завершилось победой в общекомандном зачете. В нынешнем году островной регион представляли более 100 спортсменов. До этого в таком большом составе сахалинцы соревноваться, еще не выезжали. Турнир стал отличным опытом для спортсменов. В целом уровень бойцов, выступающих в кумитэ, заметно вырос, об этом не раз заявляли тренеры команд.

«Очень важно для бойцов получать соревновательный опыт с раннего возраста. Выступления на турнире в первую очередь закаляют характер, учат ребят справляться со своими эмоциями», - делится тренер СДЮСШОР ВВЕ Анастасия Ким.

В общекомандном медальном зачете первое место завоевала сборная команда Сахалинской области в составе городов Холмск, Южно-Курильск, Южно-Сахалинск с результатом 31 золотая, 23 серебряных, 37 бронзовых награды. Второе общекомандное место завоевала сборная Приморского края 17 золотых, 24 серебряных, 43 бронзовых медали. Третье место заняла команда Амурской области.

Кроме того восемь областных спортсменов отобрались на третий финальный этап восьмой летней Спартакиады учащихся России. В Ростов-на-Дону поедут Ким Ю Ми, Ковалева Полина, Кучин Даниил, Мингалимова Ксения, Огуль Герман. Компанию им составят представители Холмска: Жучков Владислав, Моргунов Артур, Тян Станислав.

Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали: Огуль Герман, Керимов Расул, Сек Кирилл, Ефремова Екатерина, Ли Андрей, Миранкова Анна, Ким Ю Ми, Салимов Ренат, Френзюк Варвара, Петрушина Елена, Пак Георгий, Троц Никита, Бурляева Валентина, Рязанова Анастасия, Коковуров Константин, Гапиров Азизило, Ли Ен Бок, Сон Чен Су, Мещанинцева Виктория, Костюшкина Жанна, Мингалимова Ксения, Ковалева Полина, Моргунов Артур, Кучин Даниил, Тян Станислав, Мороз Эллина, Цветушкина Анна, Никишин Даниил, И Дюн Сан, сообщает пресс-служба СДЮСШОР ВВЕ.