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Музыкально-теоретическая олимпиада прошла в Южно-Сахалинске

Музыкально-теоретическая олимпиада прошла в Южно-Сахалинске

Ее победители представят команду области на XVI Всероссийской Олимпиаде во Владивостоке

Итоги областной олимпиады по музыкально-теоритическим предметам для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Сахалинской области и Сахалинского колледжа искусств подвели 18 февраля.

39 учащихся и студентов Сахалинской области на протяжение двух дней прошли целый ряд испытаний: тест по музыкальной литературе, тест по сольфеджио, выразительное исполнение вокального произведения и командные соревнования. В результате, среди учащихся школ третье место разделили Махмутова Дарья из детской школы искусств №2 Южно-Сахалинска, и Коннов Вадим из центральной детской музыкальной школы областного центра, второе место заняла – Однодворцева Полина из центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска, первое место у Сон Дениса из детской музыкальной школы №1 Южно-Сахалинска и Амировой Дианы из охинской детской школы искусств №1. Среди студентов «бронза» досталась Петровой Александре, второе место занял Антонов Сергей, возглавили тройку лидеров Кузьмина Маргарита и Кунцевич Вероника.

Кроме того, специальными призами и дипломами были награждены: Сон Денис за лучший результат по сольфеджио и теории музыки, за лучшее исполнение сольного произведения; Маккейчик Илья за самое яркое и выразительное сольное исполнение произведения; Пак Анастасия за самое трогательное и искреннее сольное исполнение произведения; Шевцова Ульяна за высокий уровень исполнения произведения; Коннов Вадим за самое оригинальное исполнение произведения; Амирова Диана за лучшее исполнение инвенции и за лучший тест по музыкальной литературе.  В командных соревнованиях второе место заслужили «Группетта» (Долинск, с. Стародубское) и «Доминанта» (Корсаков), первое разделили «Слышарики» (сборная школ Южно-Сахалинска) и «Классика» (Невельск).

Областная олимпиада проходит раз в два года, ее победители представят команду Сахалинской области на XVI Всероссийской Олимпиаде, которая пройдет во Владивостоке с 27 марта по 2 апреля. Однако, путевка во Владивосток не единственная цель участников.

 – Участие в олимпиаде - это возможность проверить свои знания и проявить себя, – рассказывает директор Сахалинского областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства Елена Анатольевна Манойленко, – например, в командных соревнования ребята заранее готовят домашнее задание: музыкальное приветствие и вопросы для соперников в интересной, театрализованной форме.

Стоит отметить, что с каждым годом география участников олимпиады становится все шире, в этот раз своих воспитанников представили 14 учебных заведений из городов Южно-Сахалинска, Невельска, Долинска, , Охи, Александровск-Сахалинского, Корсакова и села Стародубское.

Источник:  Сахалинский областной научно-методический центр по образованию в сфере культуры и искусства

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Музыкально-теоретическая олимпиада
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:00 +1
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Комментарии
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 19:04
Молодцы! Поздравляю !
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