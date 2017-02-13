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Первые Зимние игры "Дети Азии" на Сахалине пройдут в феврале 2019 года

Первые Зимние игры "Дети Азии" на Сахалине пройдут в феврале 2019 года

Делегация Сахалинской области прибыла в Японию

В эти дни в Саппоро проходят Зимние Азиатские игры, уже восьмые по счету. Провести переговоры и утвердить сроки проведения Первых Зимних игр "Дети Азии" в Японию прибыла делегация от Сахалинской области, которая вошла в состав Международного комитета Игр "Дети Азии". Островную делегацию возглавил министр спорта и молодежной политики региона Антон Зайцев.

Визит Международного комитета Игр "Дети Азии" начался  с дружественной встречи с  депутатом Палаты, господином  Хори Манабу. Он не один год помогает в проведении "Детей Азии". В этот раз ему представили новый проект - первые  зимние игры "Дети Азии", которые пройдут на Сахалине в феврале 2019 года.

- Добро пожаловать на Хоккайдо - обратился Хори Манабу к гостям, - Когда вы впервые побывали в Японии, то выразили желание посмотреть Зимние Азиатские игры. Вы думаете провести детские зимние игры, и я хочу, чтобы дети из Японии тоже приняли в них участие. Наша страна сотрудничает с Россией  по 8-ми пунктам. Мы прилагаем всяческие усилия для развития дружеских отношений.  Мне бы хотелось, чтобы крепкие связи между людьми превратились в крепкие связи между странами.

Хори Манабу в прошлом занимался конькобежным спортом, и является бронзовым призером Олимпийских игр 1994 года. Тогда он уступил двум российским спортсменам. Господин Манабу отмечает, хоть тогда он им проиграл, у него все равно остались только теплые воспоминания от встречи с ними.  

Руководитель делегации,  Президент Международного комитета Игр "Дети Азии" Дмитрий Глушко, рассказал господину Манабу, что первые Зимние международные игры "Дети Азии" пройдут на Сахалине. Именно поэтому сегодня в Японию прибыл и министр спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Мы начинаем новый этап в играх "Дети Азии". Теперь они станут еще и  зимними. Для их проведения, по предложению губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, ведем совместную работу с островным регионом, а Япония ближайший сосед Сахалинской области. Конечно, мы уверенны, что вы тоже будете в них участвовать, - отметил Дмитрий Евгеньевич.

- Мы очень рады, что островной регион станет главной действующей площадкой для проведения игр "Дети Азии". Сегодня в области строится огромное количество спортивных объектов. Все они находятся в шаговой доступности друг от друга, и в центре города. Надеемся, что наше сотрудничество в проведении первых Зимних игр станет долгим и плодотворным, - сказал министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев.

Дмитрий Глушко предложил господину Манабу стать первым послом игр "Дети Азии". Депутат предложение принял. Всего послами Первых Зимних игр станут не менее 10 человек.

В заключении участники встречи договорились, что в следующий раз они соберутся на Сахалине.  

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

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Делегация Сахалинской области прибыла в Японию, Фото: 1
Делегация Сахалинской области прибыла в Японию, Фото: 2
Делегация Сахалинской области прибыла в Японию, Фото: 3
Делегация Сахалинской области прибыла в Японию, Фото: 4
Делегация Сахалинской области прибыла в Японию, Фото: 5
Делегация Сахалинской области прибыла в Японию
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:27 0
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