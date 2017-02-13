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Сахалинец стал победителем Европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля

Сахалинец стал победителем Европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля

Командные состязания в параллельном слаломе прошли в Эрзуруме

В заключительный день Европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля в Эрзуруме прошли командные состязания в параллельном слаломе. За горнолыжную сборную команду России выступали Наталья Шерина, Софья Крохина, Никита Гурьянов, а также Леонид Трясов из Южно-Сахалинска.

В первом раунде россияне не испытывали особых проблем. Легко они преодолели и стадию четвертьфинала. А вот дальше борьба на трассе была гораздо упорнее.

В полуфинале соперником России была Франция. Наталья Шерина проиграла в своем заезде, но Леонид Трясов в следующей гонке равновесие восстановил. В третьем раунде этого противостояния наша Софья Крохина и француженка Аннук Эррар показали одинаковое время и счет остался ничейным - 2:2. Тем не менее, Никите Гурьянову в решающем заезде необходима была только победа, так как в случае ничейного исхода его гонки в финал по дополнительным показателям прошла бы французы.

Никита не подкачал, уверенно победив француза Клемана Гуилло, он принес нашей команде путевку в финал.

Не менее сложным получился и финальный поединок со словенцами. Наталья Шерина вновь уступила в своем заезде, а Леонид Трясов паритет восстановил. В упорном третьем раунде Софья Крохина сумела одолеть Зиву Отонакар и все вновь решалось в заключительной гонке: Никите Гурьянову опять необходимо было побеждать, поскольку в случае его поражения наша команда оставалась второй по дополнительным показателям. Никита не дрогнул и отлично провел заезд против Нейса Наралочника.

В итоге - уверенная победа Гурьянова и золото в командных соревнованиях юношеской Олимпиады!

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:14 +4
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 09:22
Поздравляю сахалинца ставшего победителем Европейского юношеского зимнего олимпийского фестиваля!!!
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+2
Annamaliya
Написано сегодня, в 10:01
Молодцы ребята!!!)))) Гордимся!))) Дальнейших успехов и побед!!!)))
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