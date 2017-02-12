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Снято ограничение проезда на нескольких участках дорог Сахалина

Снято ограничение проезда на нескольких участках дорог Сахалина

По-прежнему закрыта для автомобилистов автодорога Невельск - Огоньки

Несколько участков сахалинских автодорог открыли для движения после метели. 

Есть проезд по автодорогам Шахтёрск - Бошняково, Углегорск - Орлово, Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск, Ноглики - Оха.

По-прежнему закрыты для автомобилистов автодорога Невельск - Огоньки, а также дороги Алексадровск-Сахалинского района.

14:10. С 14:00 открыты для движения местные дороги Александровск-Сахалинского района - Александровск-Сахалинский - Дуэ и Александровск-Сахалинский - Михайловка.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:08 +2
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