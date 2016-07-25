Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет

Долинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего жителя Южно-Сахалинска Евгения Филиппова. Он обвинялся в убийстве и краже.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, 23 июля 2016 года около 8 часов вечера подсудимый встретил в Долинске 16-летнюю девушку. Он предложил ей вместе доехать до областного центра на попутке. Мария Суковатицина согласилась и пошла с мужчиной в сторону Южно-Сахалинска.

Непонятно, что произошло потом, но суд установил, что недалеко от заправочной станции "Дизель-Трейд" они поссорились из-за того, что мужчина боялся - девушка сообщит о нем в полицию. Тогда подсудимый позвал Марию с собой в лесополосу, повалил потерпевшую и задушил ее.

Мужчина взял рюкзак и сотовый телефон Марии и скрылся с места происшествия.

Тело девушки нашли во время поисковых мероприятий через пять суток после исчезновения Марии.

Суд приговорил подсудимого к 9 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, взыскал с виновного затраты на погребение девушки, взыскал в пользу матери убитой девушки моральный вред в размере 1 млн. рублей.

Напомним, 23 июля около 20 часов девушка вышла из парикмахерской «Престиж», расположенной в Долинске по ул. Ленина, д. 42, и домой не вернулась. Девочка росла в благополучной семье, раньше из дома не уходила. Близкие родственники, друзья и знакомые не знали, куда она пропала.

Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Мужчина, который предположительно, последним видел Машу живой, попал в камеры видеонаблюдения. Следователи разместили в СМИ кадры с просьбой помочь опознать мужчину. Сразу несколько сахалинцев сообщили, что на видео - 28-летний Евгений Филиппов. Его задержали.