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Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет

Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет

Он убил девушку из-за страха

Долинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего жителя Южно-Сахалинска Евгения Филиппова. Он обвинялся в убийстве и краже.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области, 23 июля 2016 года около 8 часов вечера подсудимый встретил в Долинске 16-летнюю девушку. Он предложил ей вместе доехать до областного центра на попутке. Мария Суковатицина согласилась и пошла с мужчиной в сторону Южно-Сахалинска.

Непонятно, что произошло потом, но суд установил, что недалеко от заправочной станции "Дизель-Трейд" они поссорились из-за того, что мужчина боялся - девушка сообщит о нем в полицию. Тогда подсудимый позвал Марию с собой в лесополосу, повалил потерпевшую и задушил ее. 

Мужчина взял рюкзак и сотовый телефон Марии и скрылся с места происшествия.

Тело девушки нашли во время поисковых мероприятий через пять суток после исчезновения Марии. 

Суд приговорил подсудимого к 9 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, взыскал с виновного затраты на погребение девушки, взыскал в пользу матери убитой девушки моральный вред в размере 1 млн. рублей. 

Напомним, 23 июля около 20 часов девушка  вышла из парикмахерской «Престиж», расположенной в Долинске  по ул. Ленина, д. 42,  и домой не вернулась. Девочка росла в благополучной семье, раньше из дома не уходила. Близкие родственники, друзья и знакомые не знали, куда она пропала. 

Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Мужчина, который предположительно, последним видел Машу живой, попал в камеры видеонаблюдения. Следователи разместили в СМИ кадры с просьбой помочь опознать мужчину. Сразу несколько сахалинцев сообщили, что на видео - 28-летний Евгений Филиппов. Его задержали.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 18:28 +3
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 18:33
А почему так жиденько????? Всего 9 годков???? Пусть пересмотрят дело,там 15 кой пахнет,а то и 20кой.
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0
Online
Klukva_Vik Online
Написано сегодня, в 18:34
они поссорились из-за того, что мужчина боялся - девушка сообщит о нем в полицию. Тогда подсудимый позвал Марию с собой в лесополосу, повалил потерпевшую и задушил ее.
что то я ни фига не поняла
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+3
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 18:56
Klukva_Vik, Наверно в розыске был. Что-то ей поведал. А потом пожалел об этом.
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 18:42
я вот тоже не понял..."слушай,чёт мне очково,вдруг ты меня сдашь,пошли в лес.."
больше вопросов,чем ответов...например,что значит неясно что произошло,но он просто взял и убил?...раз уж вы его раскололи,и он понимает,что его садят,то он должен по логике вещей рассказать все подробности...
опять что-то недоговаривают.
а девчушку и правда жаль...страшно это всё....
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+2
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 18:53
то бишь это существо через 9 лет выйдет и опять чьято дочь умрет, а мы его это время покормим посодержим а эту девушку не вернешь - убивать таких надо, гуманисты ...
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+2
Online
Sakh65ru Online
Написано сегодня, в 19:34
Triton, А может и через 6 лет по УДО
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+1
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 19:38
Sakh65ru, еще прекрасней, но пока по такой статье УДО нет но кто знает чего наши слуги выдумают
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0
Masenkaya
Написано сегодня, в 18:57
Ужас! Эта мерзость лишила ребенка жизни, а ему за это всего лишь 9 лет колонии?!?!?! Да на органы сразу таких!
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0
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 19:07
Был в розыске по 228, насколько мне известно.
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+1
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Crysis Online
Написано сегодня, в 19:22
чё-то мутно всё описано как-то, толком нихрена не понял
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0
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Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 19:35
Crysis, что вам непонятно?
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0
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Ярославчик Online
Написано сегодня, в 19:44
Да уж. Человеческая жизнь нынче совсем ничего не стоит.
Страшно жить стало.
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