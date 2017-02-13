Фестиваль адаптивной физкультуры прошел в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске на горе Парковой состоялся фестиваль адаптивной физической культуры для групп специализированной школы Олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду. В соревнованиях приняли участие 36 спортсменов. За преодолением сложной для этой категории детей трассы внимательно следили тренеры и родители. Каждого участника фестиваля на финише ожидали бурные овации.

По регламенту проведения соревнований состоялось два заезда в дисциплине слалом-гигант. Организаторы решили не разделять участников по группам заболеваний, но спортивный принцип, все же, был соблюден.

Среди девочек на первой дистанции не было равных 7-летней Анне Семенюк. Она преодолела трассу за 56,49 секунд. Второе время показала Елизавета Гурская (2008 г.р.). Она отстала от победителя на 8,69 секунды. В призовую тройку вошла Софья Тузова (1:12,21сек, 2011 г.р.). У юношей быстрее всех дистанцию прошел Максим Вдовухин (2000 г.р.). Результат его заезда – 35, 57секунды. Серебро в копилку своих наград положил Богдан Рехин (56,30сек., 2008 г.р.). С третьим результатом гонку завершил 12-летний Александр Фесенко. Он уступил победителю 25,36секунды.

Во втором заезде у девушек отличились две участницы, которые прошли обе трассы без ошибок. Медаль высшей пробы завоевала Анастасия Королева (сумма двух попыток - 1:15,66сек). Второе место заняла Елена Пискунова. Она проиграла Насте около 19 секунд. В юношеском противостоянии первенствовал Дмитрий Шубенков. Он преодолел две трассы за 1:10,18 секунды. Чуть менее секунды лидеру проиграл Даниил Цыбульский. Выигрывая по итогам первой дистанции, он, к сожалению, сдал свои позиции во второй попытке и, в итоге завоевал серебряную награду. На третью ступень пьедестала почета поднялся Роман Ногано (сумма двух заездов – 1:12,50 сек).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.