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За покупку наркотиков холмчанин проведет в колонии три года

За покупку наркотиков холмчанин проведет в колонии три года

Он добровольно прошел лечение в наркодиспансере

Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, который признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. 

Как сообщают в прокуратуре Сахалинской области, суд установил, что 3 октября 2016 года подсудимый через мессенджер Telegram за 5 тысяч рублей заказал у неизвестного наркотическое средство. Продавец сообщил о тайнике, холмчанин забрал оттуда покупку. Наркотики полиция обнаружила в квартире мужчины. Найденное изъято.  

В судебном заседании подсудимый признал себя виновным в полном объеме. 

Мужчина на добровольной основе прошел полный курс лечения в стационаре Сахалинского областного наркодиспансера. С учетом этого суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Приговор суда в законную силу не вступил.

 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:06 +1
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Комментарии
jkmu
Написано сегодня, в 12:09
32 года..... а так уже себе жизнь дальнейшую испортил...стоило оно того ...
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0
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано сегодня, в 12:26
Мужик раскаялся, прошёл добровольно лечение, без цели сбыта. И получил реальный срок в три года?Даже не условный?
Так за употребление, вроде бы не сажали раньше?
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+1
Online
Маргарита Online
Написано сегодня, в 12:32
за то за убийство у нас дают колонию-поселение.... законы просто атас.
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+3
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