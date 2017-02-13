За покупку наркотиков холмчанин проведет в колонии три года

Холмский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя, который признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.



Как сообщают в прокуратуре Сахалинской области, суд установил, что 3 октября 2016 года подсудимый через мессенджер Telegram за 5 тысяч рублей заказал у неизвестного наркотическое средство. Продавец сообщил о тайнике, холмчанин забрал оттуда покупку. Наркотики полиция обнаружила в квартире мужчины. Найденное изъято.



В судебном заседании подсудимый признал себя виновным в полном объеме.



Мужчина на добровольной основе прошел полный курс лечения в стационаре Сахалинского областного наркодиспансера. С учетом этого суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Приговор суда в законную силу не вступил.