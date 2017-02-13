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Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска

Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска

Конкурс снежных фигур в День защиты морских млекопитающих собрал более 80 активистов

19 февраля в городском парке состоялся седьмой конкурс снежных фигур в честь Всемирного дня защиты морских млекопитающих. Акция проводилась экологическим центром «Родник» при помощи коллектива городского парка в рамках проекта, поддержанного правительством Сахалинской области.

Более 80 участников конкурса среди которых были как постоянные - коллективы школ № 3, №5 и №32, гимназии №1, «родниковцы», так и новенькие – ребята из Центра детско-юношеского туризма, школы № 23, семейные и дружеские группы, принялись за создание фигур из снега.

Согласно условиям дети и взрослые заранее подготовили эскизы и инвентарь. Уже через час после начала "строительства" участники и посетители парка могли любоваться результатом. В этом году предпочтение было отдано китам, хотя пользовались популярностью и тюлени, морские львы, моржи, дельфины. Победителями названы команды семьи Антипиных, «Капелька» гимназии №1 и «Белый орлан» из школы № 32, сообщает пресс-центр экологического центра «Родник».

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Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска , Фото: 3
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Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска , Фото: 7
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Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска , Фото: 12
Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска , Фото: 13
Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска , Фото: 14
Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска , Фото: 15
Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска , Фото: 16
Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска , Фото: 17
Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска , Фото: 18
Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска , Фото: 19
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Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска , Фото: 22
Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска , Фото: 23
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Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска , Фото: 28
Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска , Фото: 29
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Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:13 +5
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 12:19
Красота какая! Молодцы ребята
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 13:41
синий кит - ммм....какая прелесть, обожаю символизм
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+4
Zabolotny
Написано сегодня, в 15:33
Bokassa, классная игра
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