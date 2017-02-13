Китов из снега слепили в парке Южно-Сахалинска

19 февраля в городском парке состоялся седьмой конкурс снежных фигур в честь Всемирного дня защиты морских млекопитающих. Акция проводилась экологическим центром «Родник» при помощи коллектива городского парка в рамках проекта, поддержанного правительством Сахалинской области.

Более 80 участников конкурса среди которых были как постоянные - коллективы школ № 3, №5 и №32, гимназии №1, «родниковцы», так и новенькие – ребята из Центра детско-юношеского туризма, школы № 23, семейные и дружеские группы, принялись за создание фигур из снега.

Согласно условиям дети и взрослые заранее подготовили эскизы и инвентарь. Уже через час после начала "строительства" участники и посетители парка могли любоваться результатом. В этом году предпочтение было отдано китам, хотя пользовались популярностью и тюлени, морские львы, моржи, дельфины. Победителями названы команды семьи Антипиных, «Капелька» гимназии №1 и «Белый орлан» из школы № 32, сообщает пресс-центр экологического центра «Родник».