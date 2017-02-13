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Чемпиона области по бильярду определили на Сахалине

Чемпиона области по бильярду определили на Сахалине

Им стал Дмитрий Ча

В Южно-Сахалинске состоялся чемпионат Сахалинской области по бильярду. Свободная пирамида собрала 33 участника из Корсакова, Невельска, Холмска и областного центра.

По словам президента федерации бильярдного спорта Сахалинской области Александра Молчановского, нынешний чемпионат просто изобиловал сенсациями.

- В коммерческих турнирах с недавнего времени играет Нурбек Айдаров из Бишкека, - рассказывает Александр Молчановский. – Не скажу, что очень сильный игрок, но свою манеру ведения борьбы имеет. В чемпионате островного региона он принимал участие в первый раз и сенсационно вышел в финал! Другой наш коллега – Дмитрий Ча, постоянный участник турниров, чемпионатов, соревнований разного рода уровней. Большими достижениями он не отличался, но, в этих стартах, переиграл более сильных соперников и вышел в финальную стадию чемпионата, где встретился с Нурбеком Айдаровым. Противостояние  было очень напряженным. В итоге со счетом 5:4 победу праздновал Дмитрий Ча. Тройку призеров замкнул Марат Апхаликов.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:41 +1
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