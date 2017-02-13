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Сахалинские дети придумают имена для серых китов

Сахалинские дети придумают имена для серых китов

Клуб «Бумеранг» проведет конкурс среди школьников

Клуб «Бумеранг» в 2017 году проведет конкурс «Имя кита» среди школьников Сахалинской области. Главная цель организаторов– рассказать детям о серых китах, каждый год посещающих прибрежные районы северо-восточного Сахалина, и привлечь внимание к вопросам охраны уникальных морских животных.

«Мы преследуем несколько целей, но в первую очередь, конечно, образовательные. И я надеюсь, что в этом проекте выиграют все – и учёные, и дети, и сами киты, потому что чем больше мы о них знаем, тем лучше мы их сохраняем», - отмечает руководитель клуба «Бумеранг» Валентина Мезенцева.

Одним из способов исследования серых китов является фотоидентификация: кита фотографируют со всех сторон и заносят эти фотографии в каталог с присвоением номера. В настоящий момент в каталог занесены более 250 серых китов. Благодаря такому паспорту ученые могут позднее отследить, как часто и где появляется этот кит. Уже установлено, что по крайней мере часть сахалинских китов появляется также у берегов Камчатки и даже Калифорнии. Сведения о далеких путешествиях сахалинских китов подтверждаются и данными спутникового мониторинга – несколько китов совершили путешествие от берегов Сахалина к западному побережью Северной Америки и обратно.

В ближайшее время «Бумеранг» начнет серию занятий в сахалинских школах, рассказывающих о серых китах. Для проведения некоторых занятий будут привлекаться ученые-биологи, принимающие участие в исследовании морских млекопитающих. Будет также разработан методический комплект для проведения занятий в отдаленных районах Сахалинской области. По итогам занятий детям будет предложено придумать имена для китов и написать эссе о том, почему, по их мнению, это имя подходит для кита. Во время конкурса будут приниматься имена китов как на русском языке, так и на языках сахалинских аборигенов (нивхов, уильта). Отдельной номинацией станет детский рисунок серого кита.

В конце года будут подведены итоги конкурса: отобраны имена для китов и вручены призы победителям конкурса.

В настоящее время в фотокаталоге несколько десятков китов занесены только под номером и не обладают своим именем, поэтому требуется составить список из нескольких десятков имен, которые позднее ученые присвоят китам, сообщает пресс-служба «Бумеранга».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:54 +2
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Комментарии
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:57
кит Лаврэнтий.
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