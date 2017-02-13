Проектировать ремонт дворов вместе с южносахалинцами будут депутаты гордумы

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Ремонт и благоустройство дворов в Южно-Сахалинске - компетенция исполнительной власти. Именно городская администрация формирует список придомовых территорий, которые войдут в программу, заказывает проекты, координирует ремонтные работы, взаимодействует с подрядчиками. И до недавнего времени депутаты Городской думы были практически не вовлечены в этот процесс. А ведь именно они являются представителями интересов жителей.

- С самого начала пятого созыва все депутаты единогласно сошлись во мнении, что необходимо включаться в эту работу. Мы вели переговоры с администрацией Южно-Сахалинска о том, чтобы проекты капитального ремонта и ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов согласовывались с депутатами, которые в свою очередь обсуждали бы эти проекты с жителями. Ведь в ином случае возникает немало проблем, когда подрядчики приходят во двор. Как правило, проектировщики не согласовывают с жителями изменения, которые вносят в планировку придомовой территории, а ведь у людей есть свое мнение – кто-то хочет расширить парковку, кто-то зону зеленых насаждений. Раньше мы принимали в этом участие, когда уже назревала конфликтная ситуация. Депутат узнавал о проблемах и начинал работу по урегулированию конфликта. Чтобы избежать подобных случаев и учесть пожелания на начальной стадии, мы выступили с инициативой подключать к работе депутатов и жителей на этапе проектирования, - рассказал председатель постоянного Комитета по городскому хозяйству Александр Гринберг.

С начала этого года удалось наладить взаимодействие, и сейчас идет апробирование новой формы работы. Муниципальное казенное предприятие «Горархитектура» направляет в постоянный Комитет по городскому хозяйству Городской думы предварительные проекты ремонта дворов, работы в которых запланированы на этот год. Комитет рассылает проекты депутатам, в округах которых находятся дворы, а депутаты организуют встречи с жителями и обсуждают представленные эскизы.

- Конечно, не всегда эти встречи проходят спокойно, жители тоже иногда не могут прийти к единому мнению. Но наша задача – найти вместе с ними наиболее оптимальный вариант, который максимально устроит всех. Ведь главная задача Городской думы – сделать жизнь в Южно-Сахалинске более комфортной, - отметил Александр Гринберг.

Сегодня в постоянный Комитет по городскому хозяйству поступило 13 проектов (около 40 домов). Три из них уже рассмотрены депутатами и жителями, пожелания приняты проектировщиками. Так что результат ремонта этих дворов не станет неприятным сюрпризом для их жителей.

Следующий шаг – участие Городской думы в процессе формирования перечня дворов, подлежащих ремонту. Этой работой также занимаются специалисты городской администрации. На 2017-й год список сформирован, но депутаты надеются, что их пожелания учтут при корректировке перечней на 2018-й и следующие годы. Ведь каждый народный избранник знает проблемы своего округа и видит, какие дворы необходимо отремонтировать в первую очередь.

Источник: Городская дума Южно-Сахалинска