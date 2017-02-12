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Представители Международного комитета игр «Дети Азии» посетили Южно-Сахалинск

Представители Международного комитета игр «Дети Азии» посетили Южно-Сахалинск

Гости посетили трамплинный комплекс, "Горный воздух", стройку лыже-биатлонного комплекса, дворец спорта "Кристалл" и учебно-тренировочный центр "Восток"

Познакомиться с островным регионом и объектами спортивной инфраструктуры областного центра прибыли генеральный директор МКИ "Дети Азии" Владимир Максимов и его заместитель Гаврил Цыпандин.
"Этот визит в первую очередь ознакомительный, посмотреть, что уже есть, услышать, что планируется" - отметил генеральный директор МКИ "Дети Азии" Владимир Максимов.
Гости посетили трамплинный комплекс школы зимних видов спорта, спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", стройку лыже-биатлонного комплекса, дворец спорта "Кристалл" и учебно-тренировочный центр "Восток".
 "После увиденного, первое, что хочется отметить, что Южно-Сахалинск - это территория спорта на Дальнем Востоке. Видно сразу, что руководство региона уделяет большое внимание развитию спорта и оздоровлению населения. Если посмотреть последние годы, ввод  объектов и сегодня, все что строится, все направлено на улучшение спортивной инфраструктуры, как для массового спорта, так и для профессионального. Очень понравились объекты, и задумки и проекты, которые планируют ввести, я надеюсь, что все реализуется" - рассказал генеральный директор международного комитета.
Как рассказали сами представители МКИ, сейчас они обращают внимание  на состояние объектов, инфраструктуру, логистику, как подъездных путей, так и внутреннюю логистику самих объектов. Далее это будет анализироваться, и выноситься на обсуждение с сахалинскими коллегами. "У нас есть определенные требования к тем или иным объектам соревнований, местам размещения спортсменов и питания. Будем максимально стараться все эти требования сводить с имеющейся инфраструктурой" - добавляет Владимир Максимов.  
 
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Руководство МКИ "Дети Азии" на Сахалине, Фото: 1
Руководство МКИ "Дети Азии" на Сахалине, Фото: 2
Руководство МКИ "Дети Азии" на Сахалине, Фото: 3
Руководство МКИ "Дети Азии" на Сахалине, Фото: 4
Руководство МКИ "Дети Азии" на Сахалине, Фото: 5
Руководство МКИ "Дети Азии" на Сахалине, Фото: 6
Руководство МКИ "Дети Азии" на Сахалине, Фото: 7
Руководство МКИ "Дети Азии" на Сахалине, Фото: 8
Руководство МКИ "Дети Азии" на Сахалине, Фото: 9
Руководство МКИ "Дети Азии" на Сахалине, Фото: 10
Руководство МКИ "Дети Азии" на Сахалине, Фото: 11
Руководство МКИ "Дети Азии" на Сахалине, Фото: 12
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Руководство МКИ "Дети Азии" на Сахалине
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:57 +1
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