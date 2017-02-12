Представители Международного комитета игр «Дети Азии» посетили Южно-Сахалинск

Познакомиться с островным регионом и объектами спортивной инфраструктуры областного центра прибыли генеральный директор МКИ "Дети Азии" Владимир Максимов и его заместитель Гаврил Цыпандин.

"Этот визит в первую очередь ознакомительный, посмотреть, что уже есть, услышать, что планируется" - отметил генеральный директор МКИ "Дети Азии" Владимир Максимов.

Гости посетили трамплинный комплекс школы зимних видов спорта, спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", стройку лыже-биатлонного комплекса, дворец спорта "Кристалл" и учебно-тренировочный центр "Восток".

"После увиденного, первое, что хочется отметить, что Южно-Сахалинск - это территория спорта на Дальнем Востоке. Видно сразу, что руководство региона уделяет большое внимание развитию спорта и оздоровлению населения. Если посмотреть последние годы, ввод объектов и сегодня, все что строится, все направлено на улучшение спортивной инфраструктуры, как для массового спорта, так и для профессионального. Очень понравились объекты, и задумки и проекты, которые планируют ввести, я надеюсь, что все реализуется" - рассказал генеральный директор международного комитета.

Как рассказали сами представители МКИ, сейчас они обращают внимание на состояние объектов, инфраструктуру, логистику, как подъездных путей, так и внутреннюю логистику самих объектов. Далее это будет анализироваться, и выноситься на обсуждение с сахалинскими коллегами. "У нас есть определенные требования к тем или иным объектам соревнований, местам размещения спортсменов и питания. Будем максимально стараться все эти требования сводить с имеющейся инфраструктурой" - добавляет Владимир Максимов.