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Садоводческое хозяйство и селекционно-генетический центр создадут на Сахалине

Садоводческое хозяйство и селекционно-генетический центр создадут на Сахалине

Первое займется размножением перспективных сортов картофеля элитных репродукций, отвечающих условиям островного региона, второе - улучшением поголовья свиней

Федеральные власти одобрили создание в Сахалинской области семеноводческого хозяйства и селекционно-генетического центра, сообщает пресс-служба областного правителсьтва. 
Первое учреждение будет занято размножением перспективных сортов картофеля элитных репродукций, наиболее отвечающих условиям островного региона, второе - улучшением поголовья свиней. Это решение стало одним из итогов прошедшего в Москве заседания совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.
Разработанный в Сахалинской области план научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства имеет некоторые региональные особенности. Например, из-за высоких транспортных расходов доставленные на Сахалин семена картофеля высоких репродукций становятся почти вдвое дороже. Поэтому планы областного руководства предусматривают создание семеноводческого хозяйства. Уже в 2017 года оно должно произвести 1100 тонн  элитных семян картофеля. Столько же семенного материала было закуплено в прошлом году в других регионах России. Объем производства хозяйства при выходе на проектную мощность в 2025 году составит 2900 тонн элитных семян в год. Это позволит полностью обеспечить потребность местных сельхозтоваропроизводителей в качественном семенном материале.
Наладить в островном регионе производство чистопородных хряков и маточного поголовья свиней, а также гибридных свинок поможет создание в островном регионе собственного селекционно-генетического центра. Предполагается, что его продукция будет поставляться внутренний рынок области, регионы ДФО, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
- Наши планы были одобрены, - сообщил принимавший участие в заседании совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы губернатор Олег Кожемяко. – Реализовываться эти проекты будут на средства федерального и областного бюджетов, а также частных инвесторов.  
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:45 +1
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