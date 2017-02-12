Садоводческое хозяйство и селекционно-генетический центр создадут на Сахалине

Федеральные власти одобрили создание в Сахалинской области семеноводческого хозяйства и селекционно-генетического центра, сообщает пресс-служба областного правителсьтва.

Первое учреждение будет занято размножением перспективных сортов картофеля элитных репродукций, наиболее отвечающих условиям островного региона, второе - улучшением поголовья свиней. Это решение стало одним из итогов прошедшего в Москве заседания совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.

Разработанный в Сахалинской области план научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства имеет некоторые региональные особенности. Например, из-за высоких транспортных расходов доставленные на Сахалин семена картофеля высоких репродукций становятся почти вдвое дороже. Поэтому планы областного руководства предусматривают создание семеноводческого хозяйства. Уже в 2017 года оно должно произвести 1100 тонн элитных семян картофеля. Столько же семенного материала было закуплено в прошлом году в других регионах России. Объем производства хозяйства при выходе на проектную мощность в 2025 году составит 2900 тонн элитных семян в год. Это позволит полностью обеспечить потребность местных сельхозтоваропроизводителей в качественном семенном материале.

Наладить в островном регионе производство чистопородных хряков и маточного поголовья свиней, а также гибридных свинок поможет создание в островном регионе собственного селекционно-генетического центра. Предполагается, что его продукция будет поставляться внутренний рынок области, регионы ДФО, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

- Наши планы были одобрены, - сообщил принимавший участие в заседании совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы губернатор Олег Кожемяко. – Реализовываться эти проекты будут на средства федерального и областного бюджетов, а также частных инвесторов.