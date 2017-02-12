Два японских ратрака поступили на "Горный воздух"

Парк спецтехники сахалинского спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» пополнили два ратрака японского производства OHARA, сообщает пресс-служба регионального минспорта. Они переданы в рамках соглашения между Сахалинской областью и Хоккайдо.

Японские технологии и высочайшее качество комплектующих позволили создать идеальную машину для горнолыжных комплексов. Уже в базовой комплектации идет функция «парк-дизайнер», что позволяет успешно использовать машину не только для подготовки горнолыжных склонов, но и для строительства сноупарков. Масса этой машины значительно меньше аналогичных объектов других производителей, что позволяет экономить топливо и начинать работу на более тонком снежном покрове. В настоящее время новые ратраки собраны и после всех документальных формальностей будут готовы выйти на склоны комплекса. Таким образом, на «Горном воздухе» теперь девять снегоуплотнительных машин.