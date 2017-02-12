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Два японских ратрака поступили на "Горный воздух"

Два японских ратрака поступили на "Горный воздух"

Они переданы в рамках соглашения между Сахалинской областью и Хоккайдо

Парк спецтехники сахалинского спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» пополнили два ратрака японского производства OHARA, сообщает пресс-служба регионального минспорта. Они переданы в рамках соглашения между Сахалинской областью и Хоккайдо. 
Японские технологии и высочайшее качество комплектующих позволили создать идеальную машину для горнолыжных комплексов. Уже в базовой комплектации идет функция «парк-дизайнер», что позволяет успешно использовать машину не только для подготовки горнолыжных склонов, но и для строительства сноупарков. Масса этой машины значительно меньше аналогичных объектов других производителей, что позволяет экономить топливо и начинать работу на более тонком снежном покрове.   В настоящее время новые ратраки собраны и после всех документальных формальностей будут готовы выйти на склоны комплекса. Таким образом, на «Горном воздухе» теперь девять снегоуплотнительных машин.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:15 0
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