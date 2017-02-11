Сахалинцы завоевали золотые медали чемпионата России по горнолыжному спорту

Дмитрий Ульянов и Влада Буреева завоевали золотые медали чемпионата России по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

На ГЛК «Архыз» в Карачаево-Черкесии продолжается чемпионат России по горнолыжному спорту. В альпийской комбинации приняли участие 49 мужчин и 24 женщины.

Стабильность на высоком уровне в скоростном спуске и слаломе продемонстрировали лидеры островной сборной мастера спорта международного класса Дмитрий Ульянов и Влада Буреева, ставшие обладателями золотых наград.

Дмитрий Ульянов по сумме двух гонок на 0,57 секунды опередил своего земляка Юрия Другова, занявшего второе место. Еще один сахалинец – МСМК Алексей Жилин – финишировал с четвертым временем. Отметим Кирилла Казакова. У него - 12-й результат, но при этом он показал лучшее время среди спортсменов 2000 г.р.

Влада Буреева сумела выиграть 0,23 секунды у ставшей второй Валентины Голенковой из Подмосковья и 0,74 секунды у Юлии Плешковой (Камчатка).

Островитянка Софья Матвеева – на 6-м месте (лучший показатель среди девушек 2000 г.р.), а Анна Горбенко показала 13-й результат, выполнив при этом норматив КМС.