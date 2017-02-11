Сахалинцы завоевали золотые медали чемпионата России по горнолыжному спорту
Островные спортсмены показали высокий уровень подготовки
Дмитрий Ульянов и Влада Буреева завоевали золотые медали чемпионата России по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.
На ГЛК «Архыз» в Карачаево-Черкесии продолжается чемпионат России по горнолыжному спорту. В альпийской комбинации приняли участие 49 мужчин и 24 женщины.
Стабильность на высоком уровне в скоростном спуске и слаломе продемонстрировали лидеры островной сборной мастера спорта международного класса Дмитрий Ульянов и Влада Буреева, ставшие обладателями золотых наград.
Дмитрий Ульянов по сумме двух гонок на 0,57 секунды опередил своего земляка Юрия Другова, занявшего второе место. Еще один сахалинец – МСМК Алексей Жилин – финишировал с четвертым временем. Отметим Кирилла Казакова. У него - 12-й результат, но при этом он показал лучшее время среди спортсменов 2000 г.р.
Влада Буреева сумела выиграть 0,23 секунды у ставшей второй Валентины Голенковой из Подмосковья и 0,74 секунды у Юлии Плешковой (Камчатка).
Островитянка Софья Матвеева – на 6-м месте (лучший показатель среди девушек 2000 г.р.), а Анна Горбенко показала 13-й результат, выполнив при этом норматив КМС.
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Комментарии
Annamaliya
Написано сегодня, в 12:51
Фигасе крутяк
...молодцы!!!
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+3
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Nektos Online
Написано сегодня, в 13:18
Круто!!!! Молодцы!!!!
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+3
Veronika1211
Написано сегодня, в 17:33
МОЛОДЦЫ! Поздравляю!
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+2
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багз-банни Online
Написано сегодня, в 18:30
Ураааа!!!
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