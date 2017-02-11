Волейболистки "Сахалина" сегодня встречаются с "Заречье-Одинцово"

Сегодня, 18 февраля состоится заключительный тур регулярного чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалин» примет «Заречье-Одинцово». Начало игры в ВЦ «Сахалин» в 17:00, сообщает пресс-служба регионального минспорта

«Заречье-Одинцово» в этом году отмечает 30-летие. В 1987 году в Одинцово появилась первая женская команда мастеров. Первого крупного успеха болельщикам пришлось ждать менее 10 лет. Уже в 1995 году волейболистки из Одинцово стали обладательницами Кубка России. Всего же они побеждали в этом турнире уже шесть раз (1995, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007).

Кроме того, соперник «Сахалина» является двукратным чемпионом страны (2008, 2010), и двукратным серебряным призером (2006, 2009). Есть у «Заречья-Одинцово» успехи и на европейской арене. В 2014 году команда выиграла Кубок вызова, а в 2008 году была финалистом Лиги чемпионов, а в 2007 году играла в финале Кубка ЕКВ.

Правда, как видим, основные успехи команды пришлись на 2000-е годы, а в 2010-е она пока не может повторить достижения своих предшественниц. Этому есть вполне логичное объяснение. «Заречье-Одинцово» является своеобразной кузницей молодых талантов, в которой волейболистки раскрывают свой потенциал, а затем переходят в «большие клубы».

Вот и сейчас команда прилетит на Сахалин без главного тренера Вадима Панкова, который находится в Анапе на первенстве России среди девушек, где просматривает будущих «звездочек» волейбола.

История соперничества «Сахалина» и «Заречья-Одинцово» насчитывает три матча. В 2014 году на предварительном этапе Кубка России в Нижнем Новгороде сильнее было «Заречье-Одинцово» (3:1). В следующем году на предварительном этапе Кубка Победы в Красноярске «Заречье-Одинцово» взяло верх в пяти партиях. А в декабре 2016 года в матче первого круга в Одинцово хозяйки площадки в третий раз оказались сильнее (3:1). Чем не повод взять наконец-то реванш?