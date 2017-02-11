новости
новости
Регистрация
Волейболистки "Сахалина" сегодня встречаются с "Заречье-Одинцово"

Волейболистки "Сахалина" сегодня встречаются с "Заречье-Одинцово"

Это будет заключительный тур регулярного чемпионата Суперлиги

Сегодня, 18 февраля состоится заключительный тур регулярного чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалин» примет «Заречье-Одинцово». Начало игры в ВЦ «Сахалин» в 17:00, сообщает пресс-служба регионального минспорта
 
«Заречье-Одинцово» в этом году отмечает 30-летие. В 1987 году в Одинцово появилась первая женская команда мастеров. Первого крупного успеха болельщикам пришлось ждать менее 10 лет. Уже в 1995 году волейболистки из Одинцово стали обладательницами Кубка России. Всего же они побеждали в этом турнире уже шесть раз (1995, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007).
 
Кроме того, соперник «Сахалина» является двукратным чемпионом страны (2008, 2010), и двукратным серебряным призером (2006, 2009). Есть у «Заречья-Одинцово» успехи и на европейской арене. В 2014 году команда выиграла Кубок вызова, а в 2008 году была финалистом Лиги чемпионов, а в 2007 году играла в финале Кубка ЕКВ.
 
Правда, как видим, основные успехи команды пришлись на 2000-е годы, а в 2010-е она пока не может повторить достижения своих предшественниц. Этому есть вполне логичное объяснение. «Заречье-Одинцово» является своеобразной кузницей молодых талантов, в которой волейболистки раскрывают свой потенциал, а затем переходят в «большие клубы».
 
Вот и сейчас команда прилетит на Сахалин без главного тренера Вадима Панкова, который находится в Анапе на первенстве России среди девушек, где просматривает будущих «звездочек» волейбола.
 
История соперничества «Сахалина» и «Заречья-Одинцово» насчитывает три матча. В 2014 году на предварительном этапе Кубка России в Нижнем Новгороде сильнее было «Заречье-Одинцово» (3:1). В следующем году на предварительном этапе Кубка Победы в Красноярске «Заречье-Одинцово» взяло верх в пяти партиях. А в декабре 2016 года в матче первого круга в Одинцово хозяйки площадки в третий раз оказались сильнее (3:1). Чем не повод взять наконец-то реванш?
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:01 0
Другие статьи по темам
Прочее
волейбол
Популярное на ASTV
Сахалинцам перекрыли доступ к подержанным автомобилям из Японии
Сахалинцам перекрыли доступ к подержанным автомобилям из Японии
Шесть рыбаков вызволяют спасатели с оторвавшейся льдины
Шесть рыбаков вызволяют спасатели с оторвавшейся льдины
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы
Южносахалинец покончил с собой в лесу за площадью Славы
Группу нелегалов, пытавшихся присоединиться к ИГИЛ, задержали на Сахалине
Группу нелегалов, пытавшихся присоединиться к ИГИЛ, задержали на Сахалине

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 12:23
нелёгкая будет игра...но ждём победы!
Все идём болеть!
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Большегруз на несколько часов перекрыл дорогу на севере Сахалина
Большегруз на несколько часов перекрыл дорогу на севере Сахалина
Сахалинцы завоевали золотые медали чемпионата России по горнолыжному спорту
Сахалинцы завоевали золотые медали чемпионата России по горнолыжному спорту
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru