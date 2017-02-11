Концерт в день спонтанной доброты прошел в правдинском доме престарелых

17 февраля в международный день спонтанного проявления доброты сотрудники кинодосугового центра «Россия» посетили отделение для престарелых и инвалидов, в селе Правда. Местные артисты приехали в гости с концертной программой.

Прекрасные душевные песни о жизни, любви и веры в себя и свои силы звучали в этот вечер от участников творческих коллективов КДЦ «Россия» и вокалистов. Отрывок из собственной поэмы «Сердце памяти» прочитал поэт, Михаил Шмидт. Программа получилась настолько проникновенной, что многие из обитателей отделения престарелых и инвалидов не смогли сдержать слез.

Работники кинодосугового центра «Россия» пообещали приехать еще раз.