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Концерт в день спонтанной доброты прошел в правдинском доме престарелых

Концерт в день спонтанной доброты прошел в правдинском доме престарелых

Его провели сотрудники холмского дома кольтуры

17 февраля в  международный день спонтанного проявления доброты сотрудники кинодосугового центра «Россия» посетили отделение для престарелых и инвалидов, в селе  Правда. Местные артисты приехали в гости с концертной программой.  

Прекрасные душевные песни о жизни, любви и веры в себя и свои силы звучали в этот вечер от участников творческих коллективов КДЦ «Россия» и вокалистов. Отрывок из собственной поэмы «Сердце памяти» прочитал поэт, Михаил Шмидт.  Программа получилась настолько проникновенной, что многие из обитателей отделения престарелых и инвалидов не смогли сдержать слез.

Работники кинодосугового центра «Россия» пообещали приехать еще раз. 

Автор: Александр Астапович, сегодня, в 11:44 0
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