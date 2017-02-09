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Южносахалинцев приглашают на бесплатные курсы русского языка

Южносахалинцев приглашают на бесплатные курсы русского языка

Занятия помогут жителям областной столицы подготовиться к «Тотальному диктанту»

Курсы «Русский по пятницам» стартуют в музее книги А.П. Чехова с 17 февраля. Занятия пройдут в рамках подготовки к акции «Тотальный диктант – 2017». Подготовку проводит научный сотрудник музея книги Мария Ожегова.

Сахалинцам предлагают потренироваться в написании мини-диктантов. Курсы повышают шансы на положительную оценку – в программу входят правила орфографии и пунктуации, которые применяются при составлении текста «Тотального диктанта».

Занятия начинаются в Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 17 февраля в 17:00. Участие бесплатное. Всего пройдет семь занятий до акции и одно после. Приглашаются все желающие.

Ежегодная всемирная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» пройдет в Южно-Сахалинске 8 апреля. Островитяне смогут принять в ней участие уже в шестой раз. «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта. Цель акции - дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Телефон для справок: 43-65-09, сообщает пресс-служба музея.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:12 +1
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Место
Сахалинская областьЮжно-СахалинскЛитературно-художественный музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»
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"Тотальный диктант"русский языккурсыподготовка
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Комментарии
MrFreeman
Написано сегодня, в 12:19
Вот видите, ни одного комментария. У меня желание сходить. Ибо грамотность сегодня на вес злата блестящего.
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+2
etnika
Написано сегодня, в 12:30
MrFreeman, тоже схожу! Проверю свои дааааааааавние знания)) когда-то в школе/универе было 4-5
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+1
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 14:45
MrFreeman, время неудобное.В диктанте участвовала и в этот раз пойду обязательно.
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