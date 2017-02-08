В Южно-Сахалинске определили полуфиналистов первенства области по волейболу

В Южно-Сахалинске продолжается первенство островного региона среди команд юношей и девушек 2003 – 2004 г.р. Накануне волейболистки определили участников полуфинала.

Как сообщают в областном министерстве спорта и молодежной политики, в подгруппе «А» три матча выиграла команда ВЦ-3. Подопечные тренера Марины Захаровой уступили соперницам всего лишь одну партию. Втрое выходящее место в активе Углегорска. За чертой полуфинала остались «Звезда» и ВЦ (Углегорск).

Волейболистки из Тымовска заняли первое место в подгруппе «Б», выиграв три матча. Вторую полуфинальную путевку завоевала команда ВЦ-1 (тренер Елена Дробот).

А в турнире юношей сегодня состоятся решающие матчи. ВЦ-1 (тренер Алексей Волков) и ВК «Ясное», одержав по две победы, в очном споре выявят обладателя золотых медалей. Бронзовые награды разыграют волейболисты ВЦ-2 и ВЦ-3.

Расписание игр на 15 февраля.

12:00. 1 площадка. ВЦ (Углегорск) – Анива. Матч за 5-6 место.

12:00. 2 площадка. «Звезда» - ВЦ-2. Матч за 7-8 место.

13:30. 1 площадка. ВЦ-3 – ВЦ-1. Полуфинал.

13:30. 2 площадка. Тымовск – Углегорск. Полуфинал.

13:30. 3 площадка. ВЦ-1 – Ясное. Матч за 1 место среди юношей.

14:45. 3 площадка. ВЦ-2 – ВЦ-3. Матч за 3 место среди юношей.