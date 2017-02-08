новости
новости
Регистрация
В Южно-Сахалинске определили полуфиналистов первенства области по волейболу

В Южно-Сахалинске определили полуфиналистов первенства области по волейболу

Соревнования проходят среди команд юношей и девушек 2003 – 2004 г.р.

В Южно-Сахалинске продолжается первенство островного региона среди команд юношей и девушек 2003 – 2004 г.р. Накануне волейболистки определили участников полуфинала.

Как сообщают в областном министерстве спорта и молодежной политики, в подгруппе «А» три матча выиграла команда ВЦ-3. Подопечные тренера Марины Захаровой уступили соперницам всего лишь одну партию. Втрое выходящее место в активе Углегорска. За чертой полуфинала остались «Звезда» и ВЦ (Углегорск).

Волейболистки из Тымовска заняли первое место в подгруппе «Б», выиграв три матча. Вторую полуфинальную путевку завоевала команда ВЦ-1 (тренер Елена Дробот).

А в турнире юношей сегодня состоятся решающие матчи. ВЦ-1 (тренер Алексей Волков) и ВК «Ясное», одержав по две победы, в очном споре выявят обладателя золотых медалей. Бронзовые награды разыграют волейболисты ВЦ-2 и ВЦ-3.

Расписание игр на 15 февраля.

12:00. 1 площадка. ВЦ (Углегорск) – Анива. Матч за 5-6 место.

12:00. 2 площадка. «Звезда» - ВЦ-2. Матч за 7-8 место.

13:30. 1 площадка. ВЦ-3 – ВЦ-1. Полуфинал.

13:30. 2 площадка. Тымовск – Углегорск. Полуфинал.

13:30. 3 площадка. ВЦ-1 – Ясное. Матч за 1 место среди юношей.

14:45. 3 площадка. ВЦ-2 – ВЦ-3. Матч за 3 место среди юношей. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:49 +1
Другие статьи по темам
Прочее
волейбол
Популярное на ASTV
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Молодой южносахалинец покончил с собой
Молодой южносахалинец покончил с собой
За донос на дочь сахалинка пошла под суд
За донос на дочь сахалинка пошла под суд
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Лолита в «Пятой власти»
Лолита в «Пятой власти»
В Холмске снежная лавина с крыши упала на девушку и автомобиль
В Холмске снежная лавина с крыши упала на девушку и автомобиль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru