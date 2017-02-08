В Холмске снежная лавина с крыши упала на девушку и автомобиль

Фото и видео очевидцев

По предварительным данным, в больницу пострадавшая не обращалась

Вечером 14 февраля примерно в 19:00 с крыши дома № 3/1 по улице Первомайской в Холмске сошла лавина. Снежная масса упала на припаркованный автомобиль и проходящую мимо девушку.

- Я сидел на водительском сиденье и видел, как все произошло. Позже соседи рассказали, что из-за упавшего снега у авто разбилось лобовое стекло, - рассказывает очевидец.

В местной больнице комментировать ситуацию отказались. По предварительным данным, в за медпомощью пострадавшая не обращалась.

В управляющей компании, которая обслуживает этот дом, информации о сошедшей снежной лавине нет.