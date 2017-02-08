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В Холмске снежная лавина с крыши упала на девушку и автомобиль
Фото и видео очевидцев

В Холмске снежная лавина с крыши упала на девушку и автомобиль

По предварительным данным, в больницу пострадавшая не обращалась

Вечером 14 февраля примерно в 19:00 с крыши дома № 3/1 по улице Первомайской в Холмске сошла лавина. Снежная масса упала на припаркованный автомобиль и проходящую мимо девушку.

- Я сидел на водительском сиденье и видел, как все произошло. Позже соседи рассказали, что из-за упавшего снега у авто разбилось лобовое стекло, - рассказывает очевидец.

В местной больнице комментировать ситуацию отказались. По предварительным данным, в за медпомощью пострадавшая не обращалась.

В управляющей компании, которая обслуживает этот дом, информации о сошедшей снежной лавине нет. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 11:47 +1
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Комментарии
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TROL Online
Написано сегодня, в 11:54
пока не наделали скатных крыш ничего не падало ...столько денег вложили, что бы вкладывать еще больше...
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