Фото и видео очевидцев
В Холмске снежная лавина с крыши упала на девушку и автомобиль
По предварительным данным, в больницу пострадавшая не обращалась
Вечером 14 февраля примерно в 19:00 с крыши дома № 3/1 по улице Первомайской в Холмске сошла лавина. Снежная масса упала на припаркованный автомобиль и проходящую мимо девушку.
- Я сидел на водительском сиденье и видел, как все произошло. Позже соседи рассказали, что из-за упавшего снега у авто разбилось лобовое стекло, - рассказывает очевидец.
В местной больнице комментировать ситуацию отказались. По предварительным данным, в за медпомощью пострадавшая не обращалась.
В управляющей компании, которая обслуживает этот дом, информации о сошедшей снежной лавине нет.
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Комментарии
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TROL Online
Написано сегодня, в 11:54
пока не наделали скатных крыш ничего не падало ...столько денег вложили, что бы вкладывать еще больше...
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