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Лолита в «Пятой власти»

Лолита в «Пятой власти»

В конгресс-холле ТРК «Столица» певица будет ждать вас после концерта, в 21.30

17 февраля «Пятая власть» встречается с Лолитой Милявской. В конгресс-холле ТРК «Столица» певица будет ждать вас после концерта, в 21.30.

Времени на разговор у нас, по понятным причинам, будет не так много, поэтому продумайте вопросы заранее. 

Если вы еще не записались на встречу, но хотите присоединиться, сообщите об этом. 

До встречи в пятницу. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:15 +2
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Комментарии
АлекСашка
Написано сегодня, в 12:31
и не сидится же бабе Лоле дома, возле камина

наверное пенсия маленькая
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