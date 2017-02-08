Лолита в «Пятой власти»

В конгресс-холле ТРК «Столица» певица будет ждать вас после концерта, в 21.30

17 февраля «Пятая власть» встречается с Лолитой Милявской. В конгресс-холле ТРК «Столица» певица будет ждать вас после концерта, в 21.30.

Времени на разговор у нас, по понятным причинам, будет не так много, поэтому продумайте вопросы заранее.

Если вы еще не записались на встречу, но хотите присоединиться, сообщите об этом.

До встречи в пятницу.