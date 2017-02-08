Лолита в «Пятой власти»
В конгресс-холле ТРК «Столица» певица будет ждать вас после концерта, в 21.30
17 февраля «Пятая власть» встречается с Лолитой Милявской. В конгресс-холле ТРК «Столица» певица будет ждать вас после концерта, в 21.30.
Времени на разговор у нас, по понятным причинам, будет не так много, поэтому продумайте вопросы заранее.
Если вы еще не записались на встречу, но хотите присоединиться, сообщите об этом.
До встречи в пятницу.
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