Сахалинцев приглашают сдать нормы ГТО

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Региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса стартует 20 февраля в Южно-Сахалинске. Участие в фестивале примут победители муниципального этапа в личном и командном зачетах, жители островного региона в возрасте от 11 до 70 лет, относящиеся к III-X ступеням комплекса ГТО соответственно.

«Для получения знаков отличия комплекса ГТО обязательными станут испытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость. Участникам, выполнившим необходимое количество нормативов, будут присваиваться соответствующие знаки отличия – золотой, серебряный и бронзовый. Если знаки присваивались официально учащимся общеобразователь ных учреждений и вузов, то уже с 1 января 2017 года его может получить любой житель области», - отметил региональный оператор ВФСК ГТО в Сахалинской области Виктор Пальшин.

В рамках Зимнего фестиваля ГТО на спортивных объектах областного центра запланировано выполнение следующих видов испытаний комплекса: бег на лыжах, упражнения на гибкость, поднимание туловища из положения лежа, стрельба из электронного оружия, подтягивание, отжимание от пола и от скамьи и прыжок в длину с места.

«Также в рамках фестиваля у любого жителя Сахалинской области есть возможность выполнить норматив комплекса – бег на лыжах. Для этого необходимо зарегистрировать ся на сайте ГТО и прийти 20 февраля на лыжную базу «Спартак», - отметили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области. – Если возникнут вопросы, то можно обратиться в региональный центр тестирования ГТО по телефону: 76-20-08».

Торжественное открытие Зимнего фестиваля состоится 20 февраля, в понедельник в 10:00 на территории школы зимних видов спорта, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.