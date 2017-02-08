Сахалинцев приглашают сдать нормы ГТО
Открытие зимнего фестиваля «Готов к труду и обороне» пройдет 20 февраля
Региональный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса стартует 20 февраля в Южно-Сахалинске. Участие в фестивале примут победители муниципального этапа в личном и командном зачетах, жители островного региона в возрасте от 11 до 70 лет, относящиеся к III-X ступеням комплекса ГТО соответственно.
«Для получения знаков отличия комплекса ГТО обязательными станут испытания на силу, быстроту, гибкость и выносливость. Участникам, выполнившим необходимое количество нормативов, будут присваиваться соответствующие знаки отличия – золотой, серебряный и бронзовый. Если знаки присваивались официально учащимся общеобразователь
В рамках Зимнего фестиваля ГТО на спортивных объектах областного центра запланировано выполнение следующих видов испытаний комплекса: бег на лыжах, упражнения на гибкость, поднимание туловища из положения лежа, стрельба из электронного оружия, подтягивание, отжимание от пола и от скамьи и прыжок в длину с места.
«Также в рамках фестиваля у любого жителя Сахалинской области есть возможность выполнить норматив комплекса – бег на лыжах. Для этого необходимо зарегистрировать
Торжественное открытие Зимнего фестиваля состоится 20 февраля, в понедельник в 10:00 на территории школы зимних видов спорта, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.