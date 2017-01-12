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Победителей конкурса «Благотворитель года» определили в Корсакове
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Победителей конкурса «Благотворитель года» определили в Корсакове

Лидеров определяли в трёх номинациях: «Милосердие», «Признание» и «Забота»

Члены конкурсной комиссии ежегодного муниципального конкурса «Благотворитель года» подвели итоги и определили победителей в трёх номинациях: «Милосердие», «Признание» и «Забота».   

Напомним, конкурс «Благотворитель года» по результатам деятельности за 2016 год был объявлен на территории Корсаковского района в декабре прошлого года. Для участия в конкурсе было подано три заявки: от индивидуального предпринимателя, юридического лица и общественной некоммерческой организации. Стоит отметить, что попробовать свои силы в роли мецената решила и жительница портового города Ольга Белоус, которая за свою помощь корсаковцам будет поощрена отдельной наградой. 

Что же касается заявленных номинаций, то общим решением членов жюри победу в номинации «Милосердие» решено присвоить Корсаковской местной общественной организации «Ротари клуб» (президент Ли Дюн Хо), в  номинации «Признание» - ЗАО «Корсаковский хлебокомбинат» (генеральный директор Вячеслав Потехин), а за активную благотворительную деятельность в номинации «Забота» победителем признать детский магазин «Солнышко» (руководитель магазина Галина Че).     

Награждение победителей ежегодного муниципального конкурса «Благотворитель года» пройдет в начале марта, сообщают в районной администрации.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:34 0
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