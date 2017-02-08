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Житель Холмского района пропал в Южно-Сахалинске

Житель Холмского района пропал в Южно-Сахалинске

Если вам что-то известно о его местонахождении - сообщите

Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшего 59-летнего жителя села Чапланово Холмского района - Александра Петровича Андрейченко.

Александр Андрейченко 28 января выписался из больницы в областном центре, но дома так и не появился. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 60 лет, рост- 170 см., худощавого телосложения, смуглый, волосы темно-русые короткие, носит усы.

Особые приметы: татуировка на предплечье - тигр, на левой руке носит самодельный браслет из стальной цепи с пластиной, на которой набита группа крови. Вдоль живота - шрам после операции. На левой руке - шрам - продолговатый порез со следами от швов. Верхняя и нижняя челюсть вставные. 

Был одет: черная плотная брезентовая куртка, черные брюки, зимние ботинки "дутыши". Был без головного убора. При себе имел спортивную черную сумку с синими полосами. В ней - личные вещи. 

Если Вам что-либо известно о том, где может находиться или находится в настоящее время Александр Андрейченко, сообщите об этом по телефонам: 789-648, 789-421, 789-405, WhatsApp +79621206698. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 17:05 +2
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Комментарии
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 17:10
Мож в больничке с кем познакомился да гостит?
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