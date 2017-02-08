«Доплыть до Крыма» смогут корсаковцы

OMoskva.Ru

Участникам эстафеты предстоит непрерывно преодолеть расстояние в 19 км

12 марта в 12.00 часов в спортивно-оздоровительном комплексе «Флагман» в Корсакове состоится эстафета «Доплыви до Крыма». Она посвящена третьей годовщине присоединения Крыма к России.

Как сообщают в районной администрации, принять участие в эстафете могут все желающие в возрасте от 14 лет. Участникам эстафеты предстоит непрерывно преодолеть расстояние в 19 км – символизирующее длину крымского моста.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (42435) 4-04-15.