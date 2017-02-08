OMoskva.Ru
«Доплыть до Крыма» смогут корсаковцы
Участникам эстафеты предстоит непрерывно преодолеть расстояние в 19 км
12 марта в 12.00 часов в спортивно-оздоровительном комплексе «Флагман» в Корсакове состоится эстафета «Доплыви до Крыма». Она посвящена третьей годовщине присоединения Крыма к России.
Как сообщают в районной администрации, принять участие в эстафете могут все желающие в возрасте от 14 лет. Участникам эстафеты предстоит непрерывно преодолеть расстояние в 19 км – символизирующее длину крымского моста.
Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (42435) 4-04-15.
Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 16:13
По фото сразу же подумал: "Ну наконец-то"..... Ан нет,... ошибочно подумал...
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+1
Reader
Написано сегодня, в 17:10
по сколько километров на человека?
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+1
VLадимир
Написано сегодня, в 17:18
Reader, ну 19 дели на 4.
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0
Reader
Написано сегодня, в 17:41
VLадимир, почему на 4? всего 4 человека в эстафете?
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0