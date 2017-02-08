фото очевидцев
Три автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске
Авария произошла в районе поворота с улицы Ленина на объездную дорогу на Дальнее
ДТП произошло сегодня, 15 февраля примерно в 15:50.
В районе поворота с улицы Ленина на объездную дорогу на Дальнее (между Южно-Сахалинском и планировочным районом Луговое) столкнулись Toyota Hilux Surf, Nissan Cube и Toyota Raum. По словам очевидцев, из одного из автомобилей валил пар.
Люди в аварии не пострадали, машины получили механические повреждения.
Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.
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Написано сегодня, в 16:45
Двое на главной , один на зеленый ?
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