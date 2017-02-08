Три автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

Авария произошла в районе поворота с улицы Ленина на объездную дорогу на Дальнее

ДТП произошло сегодня, 15 февраля примерно в 15:50.

В районе поворота с улицы Ленина на объездную дорогу на Дальнее (между Южно-Сахалинском и планировочным районом Луговое) столкнулись Toyota Hilux Surf, Nissan Cube и Toyota Raum. По словам очевидцев, из одного из автомобилей валил пар.

Люди в аварии не пострадали, машины получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники ГИБДД.