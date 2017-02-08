новости
новости
Регистрация
Три автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Три автомобиля столкнулись в Южно-Сахалинске

Авария произошла в районе поворота с улицы Ленина на объездную дорогу на Дальнее

ДТП произошло сегодня, 15 февраля примерно в 15:50.

В районе поворота с улицы Ленина на объездную дорогу на Дальнее (между Южно-Сахалинском и планировочным районом Луговое) столкнулись Toyota Hilux Surf, Nissan Cube и Toyota Raum. По словам очевидцев, из одного из автомобилей валил пар. 

Люди в аварии не пострадали, машины получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП установят  сотрудники ГИБДД. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:22 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавария
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Неизвестные подбросили гранату к кафе в центре Южно-Сахалинска
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Молодой южносахалинец покончил с собой
Молодой южносахалинец покончил с собой

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
vladsakh Online
Написано сегодня, в 16:45
Двое на главной , один на зеленый ?
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сахалинская область признана самым эффективным регионом в России по регулированию продаж алкоголя
Сахалинская область признана самым эффективным регионом в России по регулированию продаж алкоголя
«Доплыть до Крыма» смогут корсаковцы
«Доплыть до Крыма» смогут корсаковцы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru