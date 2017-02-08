Перелеты из Южно-Сахалинска в Хабаровск и Владивосток станут дешевле

Министерство транспорта Российской Федерации пересмотрит систему субсидирования региональных авиаперевозок пассажиров, сообщает пресс-служба Сахалинского правительства. Предполагается, что дотироваться будут перевозки внутри регионов, а также между узловыми аэропортами.

В настоящее время бюджет страны дотирует полеты только между так называемыми узловыми аэропортами, к числу которых на Дальнем Востоке относятся аэропорты Хабаровска, Владивостока, Якутска и Южно-Сахалинска, и неузловыми. В результате без федеральной поддержки остаются перевозки на территории краев и областей, а также между столицами дальневосточных регионов.

- Поэтому сегодня полет по субсидируемому маршруту из Москвы в Южно-Сахалинск обходится пассажиру по минимальному тарифу в 13200 рублей, - сказал губернатор Олег Кожемяко, который принимал участие в совещании в столице. – А вот за перелет из Южно-Сахалинска в Хабаровск, то есть между узловыми аэропортами, надо будет заплатить 6100 рублей. Несмотря на то, что протяженность этого маршрута меньше в несколько раз, чем на московском направлении, цена билета ниже всего вдвое.

Теперь по поручению Юрий Трутнева транспортное ведомство пересмотрит систему поддержки региональных пассажирских авиаперевозок с учетом предложений, которые поступят в ближайшее время от субъектов Федерации. Готовят необходимые документы и в правительстве Сахалинской области.

-Жители Сахалинской области получат возможность чаще посещать Владивосток, Хабаровск и другие города федерального округа - отметил сахалинский губернатор Олег Кожемяко.