Перелеты из Южно-Сахалинска в Хабаровск и Владивосток станут дешевле
Сахалинское правительство готовит предложения по снижению стоимости авиаперевозок
Министерство транспорта Российской Федерации пересмотрит систему субсидирования региональных авиаперевозок пассажиров, сообщает пресс-служба Сахалинского правительства. Предполагается, что дотироваться будут перевозки внутри регионов, а также между узловыми аэропортами.
В настоящее время бюджет страны дотирует полеты только между так называемыми узловыми аэропортами, к числу которых на Дальнем Востоке относятся аэропорты Хабаровска, Владивостока, Якутска и Южно-Сахалинска, и неузловыми. В результате без федеральной поддержки остаются перевозки на территории краев и областей, а также между столицами дальневосточных регионов.
- Поэтому сегодня полет по субсидируемому маршруту из Москвы в Южно-Сахалинск обходится пассажиру по минимальному тарифу в 13200 рублей, - сказал губернатор Олег Кожемяко, который принимал участие в совещании в столице. – А вот за перелет из Южно-Сахалинска в Хабаровск, то есть между узловыми аэропортами, надо будет заплатить 6100 рублей. Несмотря на то, что протяженность этого маршрута меньше в несколько раз, чем на московском направлении, цена билета ниже всего вдвое.
Теперь по поручению Юрий Трутнева транспортное ведомство пересмотрит систему поддержки региональных пассажирских авиаперевозок с учетом предложений, которые поступят в ближайшее время от субъектов Федерации. Готовят необходимые документы и в правительстве Сахалинской области.
-Жители Сахалинской области получат возможность чаще посещать Владивосток, Хабаровск и другие города федерального округа - отметил сахалинский губернатор Олег Кожемяко.
Авиакомпании всегда жалуются на убыточность перелётов. Пять лет назад было так тяжело, что нехотя фиксировали стоимость на уровне "запредельная". Приведу простой пример:
в 2010 я покупал билет на середину июня за 22000 рублей, это 700 гринов по тем временам, в 2011 покупал за 29 000 на май, это 900 гринов по тогдашнему курсу.
Сегодня минимальный тариф 13300 - это 240 гринов.
Авиаперевозчики жаловались, что, мол, валютой платят за самолёты, аэрбасы и боинги всякие.
Что получается - когда доллар стоил 31 деревянный, платить было не выгодно, а когда 60 - в самый раз? Какая-то странная математика.
Капитализм в России всегда был против людей.