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Более 80 юных фигуристов выйдут на лед "Кристалла" в ближайшие выходные

Более 80 юных фигуристов выйдут на лед "Кристалла" в ближайшие выходные

Участие в областном первенстве примут спортсмены от 4 до 13 лет

18 и 19 февраля первенство Сахалинской федерации фигурного катания на коньках объединит более восьмидесяти спортсменов от 4 до 13 лет, большинство из которых занимается этим красивым видом спорта чуть более полугода. Тем не менее для фигуристов дворца спорта «Кристалл» это далеко не первые состязания, в начале года они уже проявили себя на первенстве «Метелица», которое стало для многих спортсменов дебютным экзаменом в мир фигурного катания, сообщает пресс-служба дворца спорта. 

Впервые участие в соревнованиях на льду «Кристалла» примут воспитанники «Холмск-Арены».

– Это соревнования для тех, кто начал заниматься фигурным катанием совсем недавно. Впервые мы ждем представителей Холмска. Очень интересно посмотреть, каких результатов достигли ребята со времени открытия «Холмск-Арены». А нашим спортсменам, конечно, будет полезно почувствовать конкуренцию, – рассказала вице-президент Сахалинской федерации фигурного катания Светлана Пронкина. Она добавила, что в конце года на льду «Кристалла» вновь планируют провести состязания для новичков-фигуристов. Но тренеры надеются, что многие из тех спортсменов, которые сегодня робко постигают этот вид спорта, к концу года перейдут на новый уровень подготовки.

Фигуристы определят сильнейших в нескольких категориях: «Новичок», «Юный фигурист» и третьем юношеском разряде. Для выполнения нормативов спортсменам предстоит выполнить ряд обязательных элементов, включающих в себя зубцовую дорожку шагов, перекидные прыжки и вращение.

В первый день спортсмены будут соревноваться на льду «Кристалла» с 11:15 до 14:15, во второй день – с 10:00 до 13:00. Церемония награждения состоится 19 февраля с 16:00 до 17:00.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:12 +3
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