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Национальный рейтинг рождаемости составили в России
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Национальный рейтинг рождаемости составили в России

Сахалинская область оказалась на 52 месте из 85

Общественная палата РФ составила Национальный рейтинг рождаемости, согласно которому лидерами стали Тыва, Чечня и Ингушетия, аутсайдерами — Ленинградская, Псковская и Магаданская области. По мнению составителя рейтинга, члена ОП РФ, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, этот документ поможет представителям как региональной, так и федеральной власти скорректировать соответствующие социальные программы.

В десятку лидеров вошли Тыва, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Бурятия.

Сахалинская область оказалась на 52 месте из 85.

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ, среди регионов с самыми низкими демографическими показателями —Ленинградская, Псковская, Магаданская, Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская области, Мордовия, а также Тульская и Тамбовская области.

Данные рейтинга приведены на основании открытых источников и ведомственной статистики (до 1 января 2016 года). Итоговый балл складывался из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости.

Как выяснилось, наиболее комфортная среда для рождения детей — в Белгородской области, Санкт-Петербурге и Тамбовской области. Самый низкий уровень соцкомфорта — в Москве, Иркутской области и Чечне.

Интересно, что лишь в четырех регионах (5%) соотношение на одну женщину — трое детей: это Тыва, Чечня, Алтай и Ненецкий автономный округ. По двое детей рожают в 16 регионах (19%), и в 65 субъектах РФ (76%) — по одному.

«Рейтинг рождаемости — первая практика, когда мы в этом вопросе конкретизируем ситуацию в регионах. Анализ показал нам, что только в половине субъектов наблюдается положительная динамика. Мы хотели бы, чтобы в этом вопросе статистика не размазывалась, „как сливки по торту“, — мы должны выделить проблемные регионы и уделять им более пристальное внимание. Важно, чтобы региональная и федеральная практика в вопросах укрепления и сбережения человеческого капитала была более качественной и адресной», — отметил Султан Хамзаев.

По его словам, необходимость рейтинга объясняется такими угрозами, как демографическая яма и повышенная смертность.

«Мы свели в один рейтинг несколько важных критериев. И в первую очередь он нужен нам для того, чтобы у представителей региональной и федеральной власти был более трезвый, качественный и ответственный анализ ситуации», — добавил Хамзаев.

Таблица «Топ 10 Рейтинга рождаемости-2017»

 

Субъект Российской Федерации

Балл рейтинга рождаемости

1.                    

Республика Тыва

41,95

2.                    

Чеченская Республика

41,88

3.                    

Республика Ингушетия

37,30

4.                    

Республика Дагестан

36,86

5.                    

Ненецкий автономный округ

36,09

6.                    

Республика Алтай

36,08

7.                    

Ямало-Ненецкий автономный округ

34,68

8.                    

Тюменская область

33,91

9.                    

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

33,88

10.                 

Республика Бурятия

33,56

 

Продолжение «Рейтинга рождаемости-2017»

 

Субъект Российской Федерации

Балл рейтинга рождаемости

11.                     

Республика Саха (Якутия)

33,34

12.                     

Кабардино-Балкарская Республика

33,28

13.                     

Республика Северная Осетия-Алания

32,81

14.                     

Астраханская область

32,29

15.                     

Республика Калмыкия

32,20

16.                     

Республика Башкортостан

32,16

17.                     

Республика Татарстан

32,06

18.                     

Омская область

31,77

19.                     

Удмуртская Республика

31,58

20.                  

г. Санкт-Петербург

31,57

21.                  

Республика Хакасия

31,54

22.                  

Забайкальский край

31,48

23.                  

Чувашская Республика

30,89

24.                  

Республика Коми

30,85

25.                  

Республика Марий Эл

30,76

26.                  

Пермский край

30,70

27.                  

Краснодарский край

30,67

28.                  

Чукотский автономный округ

30,61

29.                  

Белгородская область

30,41

30.                  

Карачаево-Черкесская Республика

30,23

31.                  

Камчатский край

30,23

32.                  

Свердловская область

30,11

33.                  

Калужская область

30,09

34.                  

г. Севастополь

30,05

35.                  

Иркутская область

30,00

36.                  

Московская область

29,96

37.                  

Республика Адыгея

29,92

38.                  

Красноярский край

29,76

39.                  

Челябинская область

29,74

40.                  

Ростовская область

29,68

41.                  

Курганская область

29,67

42.                  

Самарская область

29,66

43.                  

Ставропольский край

29,61

44.                  

Оренбургская область

29,57

45.                  

Хабаровский край

29,56

46.                  

Вологодская область

29,30

47.                  

г. Москва

29,16

48.                  

Республика Крым

29,12

49.                  

Томская область

29,08

50.                  

Новосибирская область

29,07

 

Субъект Российской Федерации        

Балл рейтинга рождаемости

51.                    

Алтайский край

29,01

52.                    

Сахалинская область

28,92

53.                    

Приморский край

28,87

54.                    

Мурманская область

28,77

55.                    

Калининградская область

28,77

56.                    

Костромская область

28,62

57.                    

Ульяновская область

28,50

58.                    

Липецкая область

28,41

59.                    

Кировская область

28,41

60.                 

Ярославская область

28,38

61.                 

Рязанская область

28,35

62.                 

Амурская область

28,33

63.                 

Республика Карелия

28,15

64.                 

Еврейская автономная область

28,15

65.                 

Архангельская область

28,04

66.                 

Саратовская область

28,03

67.                 

Нижегородская область

27,99

68.                 

Воронежская область

27,96

69.                 

Владимирская область

27,81

70.                 

Ивановская область

27,61

71.                 

Курская область

27,59

72.                 

Кемеровская область

27,50

73.                 

Новгородская область

27,43

74.                 

Пензенская область

27,42

75.                 

Тверская область

27,33

76.                 

Тамбовская область

27,31

77.                 

Тульская область

27,26

78.                 

Республика Мордовия

26,93

79.                 

Волгоградская область

26,80

80.                 

Брянская область

26,63

81.                 

Орловская область

26,46

82.                 

Смоленская область

26,42

83.                 

Магаданская область

25,79

84.                 

Псковская область

25,45

85.                 

Ленинградская область

24,33
 

 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:07 +2
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