Национальный рейтинг рождаемости составили в России
Сахалинская область оказалась на 52 месте из 85
Общественная палата РФ составила Национальный рейтинг рождаемости, согласно которому лидерами стали Тыва, Чечня и Ингушетия, аутсайдерами — Ленинградская, Псковская и Магаданская области. По мнению составителя рейтинга, члена ОП РФ, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, этот документ поможет представителям как региональной, так и федеральной власти скорректировать соответствующие социальные программы.
В десятку лидеров вошли Тыва, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Ненецкий автономный округ, Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Бурятия.
Сахалинская область оказалась на 52 месте из 85.
Как сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ, среди регионов с самыми низкими демографическими показателями —Ленинградская, Псковская, Магаданская, Смоленская, Орловская, Брянская, Волгоградская области, Мордовия, а также Тульская и Тамбовская области.
Данные рейтинга приведены на основании открытых источников и ведомственной статистики (до 1 января 2016 года). Итоговый балл складывался из пяти критериев: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество искусственных прерываний беременности, уровень социального комфорта для рождаемости.
Как выяснилось, наиболее комфортная среда для рождения детей — в Белгородской области, Санкт-Петербурге и Тамбовской области. Самый низкий уровень соцкомфорта — в Москве, Иркутской области и Чечне.
Интересно, что лишь в четырех регионах (5%) соотношение на одну женщину — трое детей: это Тыва, Чечня, Алтай и Ненецкий автономный округ. По двое детей рожают в 16 регионах (19%), и в 65 субъектах РФ (76%) — по одному.
«Рейтинг рождаемости — первая практика, когда мы в этом вопросе конкретизируем ситуацию в регионах. Анализ показал нам, что только в половине субъектов наблюдается положительная динамика. Мы хотели бы, чтобы в этом вопросе статистика не размазывалась, „как сливки по торту“, — мы должны выделить проблемные регионы и уделять им более пристальное внимание. Важно, чтобы региональная и федеральная практика в вопросах укрепления и сбережения человеческого капитала была более качественной и адресной», — отметил Султан Хамзаев.
По его словам, необходимость рейтинга объясняется такими угрозами, как демографическая яма и повышенная смертность.
«Мы свели в один рейтинг несколько важных критериев. И в первую очередь он нужен нам для того, чтобы у представителей региональной и федеральной власти был более трезвый, качественный и ответственный анализ ситуации», — добавил Хамзаев.
Таблица «Топ 10 Рейтинга рождаемости-2017»
|
|
Субъект Российской Федерации
|
Балл рейтинга рождаемости
|
1.
|
Республика Тыва
|
41,95
|
2.
|
Чеченская Республика
|
41,88
|
3.
|
Республика Ингушетия
|
37,30
|
4.
|
Республика Дагестан
|
36,86
|
5.
|
Ненецкий автономный округ
|
36,09
|
6.
|
Республика Алтай
|
36,08
|
7.
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
34,68
|
8.
|
Тюменская область
|
33,91
|
9.
|
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
|
33,88
|
10.
|
Республика Бурятия
|
33,56
Продолжение «Рейтинга рождаемости-2017»
|
|
Субъект Российской Федерации
|
Балл рейтинга рождаемости
|
11.
|
Республика Саха (Якутия)
|
33,34
|
12.
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
33,28
|
13.
|
Республика Северная Осетия-Алания
|
32,81
|
14.
|
Астраханская область
|
32,29
|
15.
|
Республика Калмыкия
|
32,20
|
16.
|
Республика Башкортостан
|
32,16
|
17.
|
Республика Татарстан
|
32,06
|
18.
|
Омская область
|
31,77
|
19.
|
Удмуртская Республика
|
31,58
|
20.
|
г. Санкт-Петербург
|
31,57
|
21.
|
Республика Хакасия
|
31,54
|
22.
|
Забайкальский край
|
31,48
|
23.
|
Чувашская Республика
|
30,89
|
24.
|
Республика Коми
|
30,85
|
25.
|
Республика Марий Эл
|
30,76
|
26.
|
Пермский край
|
30,70
|
27.
|
Краснодарский край
|
30,67
|
28.
|
Чукотский автономный округ
|
30,61
|
29.
|
Белгородская область
|
30,41
|
30.
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
30,23
|
31.
|
Камчатский край
|
30,23
|
32.
|
Свердловская область
|
30,11
|
33.
|
Калужская область
|
30,09
|
34.
|
г. Севастополь
|
30,05
|
35.
|
Иркутская область
|
30,00
|
36.
|
Московская область
|
29,96
|
37.
|
Республика Адыгея
|
29,92
|
38.
|
Красноярский край
|
29,76
|
39.
|
Челябинская область
|
29,74
|
40.
|
Ростовская область
|
29,68
|
41.
|
Курганская область
|
29,67
|
42.
|
Самарская область
|
29,66
|
43.
|
Ставропольский край
|
29,61
|
44.
|
Оренбургская область
|
29,57
|
45.
|
Хабаровский край
|
29,56
|
46.
|
Вологодская область
|
29,30
|
47.
|
г. Москва
|
29,16
|
48.
|
Республика Крым
|
29,12
|
49.
|
Томская область
|
29,08
|
50.
|
Новосибирская область
|
29,07
|
|
Субъект Российской Федерации
|
Балл рейтинга рождаемости
|
51.
|
Алтайский край
|
29,01
|
52.
|
Сахалинская область
|
28,92
|
53.
|
Приморский край
|
28,87
|
54.
|
Мурманская область
|
28,77
|
55.
|
Калининградская область
|
28,77
|
56.
|
Костромская область
|
28,62
|
57.
|
Ульяновская область
|
28,50
|
58.
|
Липецкая область
|
28,41
|
59.
|
Кировская область
|
28,41
|
60.
|
Ярославская область
|
28,38
|
61.
|
Рязанская область
|
28,35
|
62.
|
Амурская область
|
28,33
|
63.
|
Республика Карелия
|
28,15
|
64.
|
Еврейская автономная область
|
28,15
|
65.
|
Архангельская область
|
28,04
|
66.
|
Саратовская область
|
28,03
|
67.
|
Нижегородская область
|
27,99
|
68.
|
Воронежская область
|
27,96
|
69.
|
Владимирская область
|
27,81
|
70.
|
Ивановская область
|
27,61
|
71.
|
Курская область
|
27,59
|
72.
|
Кемеровская область
|
27,50
|
73.
|
Новгородская область
|
27,43
|
74.
|
Пензенская область
|
27,42
|
75.
|
Тверская область
|
27,33
|
76.
|
Тамбовская область
|
27,31
|
77.
|
Тульская область
|
27,26
|
78.
|
Республика Мордовия
|
26,93
|
79.
|
Волгоградская область
|
26,80
|
80.
|
Брянская область
|
26,63
|
81.
|
Орловская область
|
26,46
|
82.
|
Смоленская область
|
26,42
|
83.
|
Магаданская область
|
25,79
|
84.
|
Псковская область
|
25,45
|
85.
|
Ленинградская область
|
24,33